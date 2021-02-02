«Сарыарка» победила «Торпедо» и выиграла Кубок Казахстана по хоккею
ХК «Сарыарка» стала обладателем Кубка Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz. В финальном матче, который прошел в Караганде, хозяева вырвали победу у
ХК «Сарыарка» стала обладателем Кубка Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz. В финальном матче, который прошел в Караганде, хозяева вырвали победу у
Защитник гостей Дмитрий Стулов открыл счет во встрече на 16-й минуте. «Торпедо» вело до самого конца второго периода. Но затем форвард хозяев Вадим Зеленков реализовал большинство и сравнял цифры на табло.
В итоге со счетом 1:1 завершилось основное время матча. А на третьей минуте овертайма победу карагандинцам принес точный бросок нападающего Сергея Голоднюка.
Напомним, Кубок Казахстана-2021 прошел в трех городах в новом формате. При этом от участия в нем отказался атырауский «Бейбарыс», которому теперь грозит пятилетняя дисквалификация.