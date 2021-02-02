«Сарыарка» победила «Торпедо» и выиграла Кубок Казахстана по хоккею

Защитник гостей Дмитрий Стулов открыл счет во встрече на 16-й минуте. «Торпедо» вело до самого конца второго периода. Но затем форвард хозяев Вадим Зеленков реализовал большинство и сравнял цифры на табло.

В итоге со счетом 1:1 завершилось основное время матча. А на третьей минуте овертайма победу карагандинцам принес точный бросок нападающего Сергея Голоднюка.