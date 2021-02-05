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22:32 (мск), источник: БЕЛТА

Главным тренером ХК «Юность-Минск» назначен Евгений Есаулов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером хоккейного клуба «Юность-Минск» назначен Евгений Есаулов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт клуба.

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До работы в «Юности» Евгений Есаулов на протяжении нескольких лет был главным тренером сборной Беларуси (U-18), с которой повторил рекордное достижение, заняв пятое место на чемпионате мира в элитном дивизионе. В сезоне 2019/2020 возглавлял «ОЭРДЖИ Юниор», выступавший в российской молодежной хоккейной лиге.

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