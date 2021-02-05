Главным тренером ХК «Юность-Минск» назначен Евгений Есаулов

До работы в «Юности» Евгений Есаулов на протяжении нескольких лет был главным тренером сборной Беларуси (U-18), с которой повторил рекордное достижение, заняв пятое место на чемпионате мира в элитном дивизионе. В сезоне 2019/2020 возглавлял «ОЭРДЖИ Юниор», выступавший в российской молодежной хоккейной лиге.