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15:53 (мск), источник: Sport24

Стал известен капитан сборной России на шведском этапе Евротура

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх, передает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева со ссылкой на пресс-аташе национальной команды Марата Сафина.

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Источник: Sport24

Сборная России на шведском этапе Евротура в Мальме сыграет с Финляндией (11 февраля), Швецией (13 февраля) и Чехией (14 февраля).

После 6 матчей сборная России с 16 очками лидирует в таблице Евротура. Далее расположились Чехия (9 очков), Финляндия (6) и Швеция (5).

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