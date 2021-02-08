Стал известен капитан сборной России на шведском этапе Евротура
Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх, передает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева со ссылкой на
Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх, передает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева со ссылкой на
Сборная России на шведском этапе Евротура в Мальме сыграет с Финляндией (11 февраля), Швецией (13 февраля) и Чехией (14 февраля).
После 6 матчей сборная России с 16 очками лидирует в таблице Евротура. Далее расположились Чехия (9 очков), Финляндия (6) и Швеция (5).