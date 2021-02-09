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17:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Наши и белорусы в Европе. Как играют бывшие хоккеисты КХЛ, уехавшие из России

О гигантских контрактах пришлось забыть, зато времени на льду у многих стало гораздо больше.

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Источник: РИА "Новости"

Мы уже рассказывали про известных хоккеистов из КХЛ, решивших продолжить свою карьеру в Европе после закрытия трансферного окна в нынешнем сезоне. На тот момент все игроки только готовились дебютировать за новые команды, а некоторые и вовсе находились на финишной прямой подписания контрактов. Теперь, спустя некоторое время, проанализируем промежуточные результаты начинающих свой европейский путь россиян и белорусов.

в. Константин Барулин («Динамо» Пардубице), 36 лет

3 игры, 3 поражения, 3,26 коэффициент надёжности, 89,5% отражённых бросков

Вратарь Константин Барулин дебютировал за «Динамо» из Пардубице ещё 24 января. Лучшего голкипера КХЛ сезона-2010/2011 нельзя назвать основным в чешской команде, так как много игрового времени получает Милан Клоучек. И, что интересно, при Клоучеке в воротах «Динамо» выигрывает, а вот у Барулина пока три поражения в трёх встречах. Как бы и из чешской Экстралиги Барулина в скором времени не попросили на выход. Лучшие годы россиянина явно остались позади.

з. Александр Логинов («Чиксереда»), 33 года

9 игр, 6 (1+5) очков, «+4» коэффициент полезности

Опытный российский защитник Александр Логинов прижился в румынской «Чиксереде». Это не новая для российских игроков команда, поэтому Логинову было проще с ходу влиться в коллектив. Да и сам по себе Александр многое повидавший хоккеист, выполнявший функции капитана в нескольких командах КХЛ. Да, скорости стало меньше, но с броском и умением отдать пас у Логинова по-прежнему полный порядок. Зря от него отказались в «Нефтехимике», хотя татарстанский клуб давно ни на что не претендует, выступая в Континентальной лиге в роли статиста.

з. Кирилл Лямин («Катовице»), 35 лет

7 игр, 1 (1+0) очко, «0» коэффициент полезности

Защитник Кирилл Лямин переехал в польский чемпионат, где выступает за местный клуб «Катовице». Между прочим, эта команда является шестикратным чемпионом своей страны, но все победы были одержаны давно. Сейчас «Катовице» пытается вернуть себе былое величие. В том числе и поэтому туда приглашают опытных игроков. Однако Лямин, как мы видим, звёзд с неба пока не хватает. Защитник, обладающий атакующими навыками, мог бы набрать гораздо больше баллов за результативность. Будем следить за дальнейшими успехами Кирилла за границей.

з. Максим Игнатович («Краковия»), 29 лет

3 игры, 2 (0+2) очка, «0» коэффициент полезности.

Защитник Максим Игнатович, с которым расстались в «Амуре», долго делал визу и получал разрешение на работу в Европе. Но когда все документы удалось оформить, хоккеист заключил контракт до конца сезона с польской «Краковией». Это команда более титулована, нежели «Катовице», последнее чемпионство добыто в 2016 году. Игнатович уже успел отыграть в трёх матчах, набрав в них два очка. В принципе, результат неплохой, но потенциал у Максима ещё есть.

н. Андрей Костицын («Динамо» Пардубице), 36 лет

4 игры, 4 (0+4) очка, «-1» коэффициент полезности

Старший из братьев Костицыных перебрался в Чехию, а именно в Пардубице. Андрей неплохо дебютировал, отдав четыре голевые в первых четырёх матчах, однако потом форвард схлопотал семиматчевую дисквалификацию за жёсткий силовой приём. В КХЛ за подобное вряд ли бы дали такое серьёзное наказание. Костицын-старший славится своим мощным броском, однако за 28 матчей в этом сезоне (с учётом игр за «Нефтехимик») он забил лишь дважды. Форварду стоит серьёзно прибавлять, если он хочет найти достойную работу в следующем сезоне.

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н. Сергей Костицын («Братислава Кэпиталз»), 33 года

5 игр, 2 (1+1) очка, «+1» коэффициент полезности

После простоя в целый сезон и проблем со здоровьем Сергей Костицын решил возобновить карьеру. Летом он катался с минской «Юностью», однако младший брат так и не подписал контракт со столичным клубом. Сейчас Сергей выступает в австрийской лиге, играя за «Кэпиталз» из Братиславы. Пока игрок не показывает ничего сверхъестественного. Сергей очень быстро начал потухать в КХЛ, поэтому вряд ли стоит ждать его возвращения на топ-уровень. Будущее этого нападающего видится туманным.

Павел Панышев

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