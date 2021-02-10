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19:47 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Казахстана на турнире в Нур-Султане

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси с поражения начали выступление на турнире в Нур-Султане (Казахстан). В стартовом поединке подопечные Михаила Захарова были вынуждены признать превосходство первой команды Казахстана со счетом 2:5 (0:2,0:2, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хозяева с самого начала дали понять о серьезности своих намерений. Они гораздо чаще белорусов гостили на чужой половине ледовой площадки, правда, до голевых моментов дело дошло не сразу. Счет был открыт на 9-й минуте матча — ворота Дэнни Тэйлора поразил Егор Петухов, выехавший из-за ворот и протолкнувший шайбу мимо голкипера. Прошло 18 секунд после первого гола, и Павел Акользин удвоил преимущество казахстанцев. Самый опасный момент у белорусов в стартовой двадцатиминутке случился после того, как Максим Парфеевец попал в штангу.

Второй период начался с того, что Максим Парфеевец попытался обыграть вратаря казахской команды, но представителю «Юности», оказавшемуся один на один с Никитой Бояркиным, вновь не повезло. Затем не смог попасть по пустым воротам Игорь Мартынов. А вот казахстанские хоккеисты к своим шансам отнеслись бережнее. На 30-й минуте встречи Кирилл Панюков забросил третью шайбу в ворота Дэнни Тэйлора, завершая комбинацию начатую Алиханом Асетовым и Саяном Данияром. Затем пришла очередь праздновать успех для самого Саяна Данияра, который отличился на 39-й минуте встречи с подачи Дмитрия Гуркова.

Заключительную двадцатиминутку белорусы начали с того, что Дэнни Тэйлор не дал хозяевам забросить пятую шайбу, успешно сыграв при выходе соперника один на один. Однако команда Михаила Захарова продемонстрировала характер, отыграв две шайбы на 47-й и 48-й минутах. Сначала отличился один из самых заметных игроков в стане белорусов Иван Дроздов, а затем пришло время порадоваться после мощного броска Евгения Ногачева. К сожалению, для отечественных любителей хоккея отыграться их любимцы не смогли, пропустив голевой выпад Кирилла Панюкова, установившего окончательный счет встречи.

Следующим соперником белорусов 11 февраля станет олимпийская сборная России.

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