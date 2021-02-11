Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Россия
Финляндия
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.02
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
12.02
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.02
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
12.02
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
12.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
24
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
17Загитова и Медведева в одном кадре
16:25 (мск), источник: ТАСС

Самонов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Евротура против финнов

ТАСС, 11 февраля. Александр Самонов будет защищать ворота сборной России в мачте против команды Финляндии на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч сборных России и Финляндии пройдет в четверг и начнется в 17:00 мск.

Вторым вратарем будет Даниил Тарасов. Также в заявке сборной России на турнир значится вратарь Ярослав Аскаров.

Сочетание звеньев сборной России: Иван Чехович — Марат Хуснудинов — Дамир Жафяров, Александр Алексеев — Артем Минулин; Владимир Бутузов — Павел Красковский — Николай Коваленко, Даниил Пыленков — Сергей Зборовский; Виталий Кравцов — Максим Соркин — Сергей Шмелев, Кирилл Кирсанов — Даниил Журавлев; Максим Грошев — Захар Бардаков — Василий Подколзин — Никита Чибриков, Даниил Мисюль.

Шведский этап Евротура проходит с 11 по 14 февраля.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
Клуб РПЛ сохранится, если игроки пойдут на сокращение зарплат
Тренер «Аякса»: Промес не играл с ПСВ, так как хочет в «Спартак»
СМИ: Томас Мюллер пропустит финал клубного ЧМ из-за коронавируса
Гараничев не выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
Самуэльссон готов принять извинения от Логинова за допинг
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь