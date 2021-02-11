Самонов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Евротура против финнов

Матч сборных России и Финляндии пройдет в четверг и начнется в 17:00 мск.
Вторым вратарем будет Даниил Тарасов. Также в заявке сборной России на турнир значится вратарь Ярослав Аскаров.
Сочетание звеньев сборной России: Иван Чехович — Марат Хуснудинов — Дамир Жафяров, Александр Алексеев — Артем Минулин; Владимир Бутузов — Павел Красковский — Николай Коваленко, Даниил Пыленков — Сергей Зборовский; Виталий Кравцов — Максим Соркин — Сергей Шмелев, Кирилл Кирсанов — Даниил Журавлев; Максим Грошев — Захар Бардаков — Василий Подколзин — Никита Чибриков, Даниил Мисюль.
Шведский этап Евротура проходит с 11 по 14 февраля.