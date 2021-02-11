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19:16 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси уступили россиянам во втором матче на турнире в Казахстане

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской сборной России на международном турнире в Казахстане. Игра завершилась не в пользу подопечных Михаила Захарова со счетом 2:4 (0:2, 2:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Первые минуты матча прошли под аккомпанемент атак белорусской сборной. Опасно бросали по воротам российской команды Никита Мицкевич и Игорь Мартынов. Но оборона соперников выдержала стартовый натиск, и постепенно они сами начали идти вперед, отодвинув игру от своих ворот. Отличная возможность, для того чтобы открыть счет, была у Марата Хайруллина, но он угодил шайбой во вратаря.

Тем не менее с шестой минуты матча белорусы оказались в роли отыгрывающихся. Защитник «Сибири» Илья Морозов поразил дальнюю девятку ворот Алексея Колосова.

Россияне попытались сразу же закрепить свое преимущество, но команда Михаила Захарова отбила несколько опасных атак. К сожалению, незадолго до сигнала на перерыв соперники прижали белорусов в их зоне, и Алексей Торопченко сделал счет 2:0 в пользу олимпийской дружины России.

Во втором периоде белорусские хоккеисты смогли отыграться. Сначала им удалась атака с ходу, и Иван Дроздов смог отправить шайбу в ворота соперников от конька Никиты Камалова.

Второй гол белорусов на счету Игоря Мартынова, подхватившего шайбу в средней зоне и обыгравшего защитника и вратаря россиян.

Но увы, равенство долго не держалось. Марат Хайруллин добился-таки своей цели, оказавшись самым удачливым в толчее перед белорусскими воротами.

В третьем периоде россияне вновь закрыли соперников на их половине поля. После того, как Артем Жук нарушил правила, команда Михаила Захарова играла в меньшинстве, и в воротах белорусов побывала еще одна шайба. Ее автором стал Рафаэль Бикмуллин, дальним броском поразивший ворота Алексея Колосова.

Белорусы старались отыграться. Два прекрасных эпизода для этого были у Игоря Мартынова, который дважды выходил один на один с Ильей Коноваловым, но переиграть голкипера не смог.

В заключительные секунды встречи белорусы сняли с игры вратаря, но эта мера не позволила им уйти от поражения.

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