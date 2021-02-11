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20:05 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Российские хоккеисты лучше играли с финнами в первых двух периодах, чем в третьем

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче Шведских игр с финнами намного лучше провела первые два периода, чем третий. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Россияне выиграли в стартовом матче третьего этапа Евротура у финнов в шведском Мальме со счетом 3:2.

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«Команда у нас новая, много молодежи, поэтому волнение перед этим матчем было. В равных составах мы играли лучше, просто удаления у нас повлияли на матч, поэтому так получилось, что финны нас перебросали, — сказал Третьяк. — Ну и есть ряд замечаний: почти весь третий период мы проиграли вбрасывания, а если их проигрываешь, то отдаешь инициативу».

«Но вообще молодцы, все старались, бились. Первые два периода играли намного лучше, а в третьем периоде удаления поменяли игру», — добавил он.

В следующем матче россияне встретятся со сборной Швеции 13 февраля.

Россия
3:2
2:0, 0:1, 1:1
Финляндия
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