Третьяк: Российские хоккеисты лучше играли с финнами в первых двух периодах, чем в третьем

«Команда у нас новая, много молодежи, поэтому волнение перед этим матчем было. В равных составах мы играли лучше, просто удаления у нас повлияли на матч, поэтому так получилось, что финны нас перебросали, — сказал Третьяк. — Ну и есть ряд замечаний: почти весь третий период мы проиграли вбрасывания, а если их проигрываешь, то отдаешь инициативу».