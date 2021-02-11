Третьяк: Российские хоккеисты лучше играли с финнами в первых двух периодах, чем в третьем

Россияне выиграли в стартовом матче третьего этапа Евротура у финнов в шведском Мальме со счетом 3:2.
«Команда у нас новая, много молодежи, поэтому волнение перед этим матчем было. В равных составах мы играли лучше, просто удаления у нас повлияли на матч, поэтому так получилось, что финны нас перебросали, — сказал Третьяк. — Ну и есть ряд замечаний: почти весь третий период мы проиграли вбрасывания, а если их проигрываешь, то отдаешь инициативу».
«Но вообще молодцы, все старались, бились. Первые два периода играли намного лучше, а в третьем периоде удаления поменяли игру», — добавил он.
В следующем матче россияне встретятся со сборной Швеции 13 февраля.