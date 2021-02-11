Сборная Швеции обыграла команду Чехии в первом матче домашнего этапа Евротура

У шведов шайбы забросили Нильс Лундквист (17-я минута), Понтус Холмберг (36) и Линус Юханссон (63). В составе чехов голы на счету Иржи Шмейкала (5) и Радана Ленца (46).

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