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11 февраля, источник: ТАСС

Сборная Швеции обыграла команду Чехии в первом матче домашнего этапа Евротура

ТАСС, 11 февраля. Команда Швеции в овертайме победила сборную Чехии со счетом 3:2 в первом туре третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

У шведов шайбы забросили Нильс Лундквист (17-я минута), Понтус Холмберг (36) и Линус Юханссон (63). В составе чехов голы на счету Иржи Шмейкала (5) и Радана Ленца (46).

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Ранее в четверг сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:2 и с тремя очками возглавляет турнирную таблицу. Второй идет команда Швеции (2), третьей — сборная Чехии (1), четвертой — команда Финляндии (0).

В следующем туре 13 февраля россияне сыграют со шведами (матч начнется в 18:00 мск), чехи — с финнами.

Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.

Чехия
2:3ОТ
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Швеция
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