Сборная Швеции обыграла команду Чехии в первом матче домашнего этапа Евротура

У шведов шайбы забросили Нильс Лундквист (17-я минута), Понтус Холмберг (36) и Линус Юханссон (63). В составе чехов голы на счету Иржи Шмейкала (5) и Радана Ленца (46).
Ранее в четверг сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:2 и с тремя очками возглавляет турнирную таблицу. Второй идет команда Швеции (2), третьей — сборная Чехии (1), четвертой — команда Финляндии (0).
В следующем туре 13 февраля россияне сыграют со шведами (матч начнется в 18:00 мск), чехи — с финнами.
Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.