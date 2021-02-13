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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала пятую победу подряд в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на льду столичной «Олимпик-Арены» президентская дружина выиграла у хоккеистов Минской области со счетом 9:4 (1:1, 4:2, 4:1). В первом периоде на площадке шла абсолютно равная борьба, и соперники обменялись голами. На исходе второй минуты поединка Вячеслав Морщенок вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Павел Волчек восстановил равновесие. Во второй двадцатиминутке команда главы государства заиграла гораздо сильнее и четыре раза поразила ворота соперников. Сначала отличился Артем Антоненко, потом голевой дубль оформил Ярослав Чуприс, которому при втором взятии ворот ассистировал Александр Лукашенко, а за полторы минуты до второго перерыва Константин Кольцов забросил пятую шайбу. У хоккеистов столичной области во втором периоде отличились Вячеслав Морщенок и Александр Юдин. В заключительной трети матча Ярослав Чуприс забросил еще две шайбы, по разу отличились Артем Антоненко и Николай Лукашенко, гости ответили голом Михаила Бурдейного.

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Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Михаил Бурдейный и Ярослав Чуприс.

В первом поединке нынешнего сезона дружина главы государства победила хоккеистов Витебской области — 8:2, затем была сильнее представителей Гродненской области — 8:3, потом переиграла соперников из Могилевской области — 6:2, а в предыдущем туре была сильнее команды Гомельской области — 9:4.

Хоккейная команда Президента 11 раз выигрывала соревнования среди любительских команд. По одной победе в этом турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.

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