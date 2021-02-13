Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира

Сегодня на льду столичной «Олимпик-Арены» президентская дружина выиграла у хоккеистов Минской области со счетом 9:4 (1:1, 4:2, 4:1). В первом периоде на площадке шла абсолютно равная борьба, и соперники обменялись голами. На исходе второй минуты поединка Вячеслав Морщенок вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Павел Волчек восстановил равновесие. Во второй двадцатиминутке команда главы государства заиграла гораздо сильнее и четыре раза поразила ворота соперников. Сначала отличился Артем Антоненко, потом голевой дубль оформил Ярослав Чуприс, которому при втором взятии ворот ассистировал Александр Лукашенко, а за полторы минуты до второго перерыва Константин Кольцов забросил пятую шайбу. У хоккеистов столичной области во втором периоде отличились Вячеслав Морщенок и Александр Юдин. В заключительной трети матча Ярослав Чуприс забросил еще две шайбы, по разу отличились Артем Антоненко и Николай Лукашенко, гости ответили голом Михаила Бурдейного.