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17:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Финляндии по буллитам победила чехов в матче Шведских хоккейных игр

ТАСС, 13 февраля. Команда Финляндии в серии буллитов победила сборную Чехии в матче второго тура третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе победителей шайбы забросили Теэму Турунен (47-я минута), Вили Саариярви (52), у проигравших отличились Матей Блюмель (2) и Радан Ленц (44). Единственный буллит реализовал Саариярви.

Позднее в субботу российская команда сыграет со сборной Швеции, начало — 18:00 мск.

Сборная России лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав 3 очка после одного матча, сборная Швеции с 2 очками после одной игры располагается на второй строчке. Финны идут третьими с 2 очками в двух матчах, чехи замыкают таблицу с 2 очками в двух встречах.

В третьем туре в воскресенье финны сыграют со шведами, чехи — с россиянами.

Финляндия
3:2Б
0:1, 0:0, 2:1, 0:0
Чехия
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