Сборная Финляндии по буллитам победила чехов в матче Шведских хоккейных игр

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе победителей шайбы забросили Теэму Турунен (47-я минута), Вили Саариярви (52), у проигравших отличились Матей Блюмель (2) и Радан Ленц (44). Единственный буллит реализовал Саариярви.

Сборная России лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав 3 очка после одного матча, сборная Швеции с 2 очками после одной игры располагается на второй строчке. Финны идут третьими с 2 очками в двух матчах, чехи замыкают таблицу с 2 очками в двух встречах.