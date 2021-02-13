Сборная России не проигрывает при легендарном Ларионове! Идеальная игра вратаря Самонова помогла дожать шведов

Перед второй игрой Шведских игр главный тренер сборной России (пока только на этапах Евротура) Игорь Ларионов внес косметические коррективы в состав. Оба перестановки были вызваны травмой нападающего СКА Марата Хуснутдинова, полученной им в стартовой игре против финнов. Его место в первой тройке занял московский армеец Максим Соркин, которого в третьем звене заменил форвард «Витязя» Данила Моисеев. Таким составом наши планировали обыгрывать хозяев в основное время — это гарантировало бы команде Ларионова досрочную победу на турнире.

Начало получилось сумбурным, а затем россияне удалились дважды в течение двух с половиной минут и буквально подарили инициативу сопернику. Скандинавы привычно хорошо двигали шайбу по периметру, а вот до голевых эпизодов дело у них доходило с трудом — за 4 минуты Александру Самонова пришлось подтащить лишь раз, когда швед без помех бросал с дальнего пятака.

До перерыва шведские судьи наградили одним большинством и нашу команду (хозяева сфолили на Николае Коваленко), но розыгрыш лишнего получился провальным — «Тре Крунур» не давали нормально раскатиться гостям, которые в итоге потратили 2 минуты численного превосходства впустую. Аналогичную характеристику можно выписать всему первому периоду в исполнении экспериментального состава сборной России, за исключением Самонова. Благодаря киперу СКА, счет 10−1 по броскам в створ никак не отразился на счете на табло.

Игорь Ларионов паузу в игре точно потратил не в пустую — как минимум, российские хоккеисты вышли на лед с другим настроением. В первые минуты второго периода они создали у ворот шведов сразу несколько угроз: опасно стрелял со средней дистанции Павел Красковский, пытался вылезти из-за ворот Никита Чибриков. Увы, иллюзия, что гости смогут перехватить инициативу, продержалась недолго. Вскоре все вернулось к формату стартовой двадцатиминутки — доминирование скандинавов и сверхуверенная игра Самонова.

Но в одном из эпизодов не хватило и его магии — наши обрезались в средней зоне, а «Тре Крунур» начертили просто образцовую комбинацию. В итоге, форвард «Векше» Эмиль Петтерссон забивал уже в пустые ворота. Красота!

Счет 0:1 выглядел еще не худшим раскладом — парни в желтом продолжили поднимать градус у ворот Самонова, тот умудрялся раз за разом удерживать сборную Россию в игре. И вдруг, неожиданно, у команды Ларионова нашелся и свой герой в атаке — 17-летний Чибриков раз за разом активничал в чужой зоне и в итоге добился своего. После выигранного вбрасывания форвард системы СКА скинул шайбу себе за спину, а Моисеев не сильно переправил ее в ворота — Виктор Фаст завалился на спину и в такой позиции наблюдал, как хоккейный снаряд пересекает линию.

Тут уже наши поймали кураж и могли выйти вперед, но счет 1:1 ко второму перерыву и так выглядел результатом почти идеальным, все-таки превосходство соперника в скорости, контроле шайбы и количестве голевых шансов большую часть матча было слишком заметным.

Если вооружиться штампом о том, что в третьем периоде игра должна была идти до гола, то стоит признать, что гораздо ближе к нему были российские хоккеисты. Сперва шведы грубо ошиблись в собственной зоне и Владимир Бутузов буквально расстреливал Фаста — увы, отличиться во втором матче подряд нападающий не смог. Затем шведы подарили нашим два большинства подряд — особенно грубым получился фол на Захаре Бардакове, которого автор гола Петтерссон буквально воткнул в борт. Но ни за нападающего «Витязя», ни за защитника «Магнитки» Артема Минулина партнеры отомстить не смогли.