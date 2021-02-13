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21:18 (мск), источник: Sport24

Сборная России не проигрывает при легендарном Ларионове! Идеальная игра вратаря Самонова помогла дожать шведов

У Александра — 29 сэйвов и 5 отраженных буллитов.

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Перед второй игрой Шведских игр главный тренер сборной России (пока только на этапах Евротура) Игорь Ларионов внес косметические коррективы в состав. Оба перестановки были вызваны травмой нападающего СКА Марата Хуснутдинова, полученной им в стартовой игре против финнов. Его место в первой тройке занял московский армеец Максим Соркин, которого в третьем звене заменил форвард «Витязя» Данила Моисеев. Таким составом наши планировали обыгрывать хозяев в основное время — это гарантировало бы команде Ларионова досрочную победу на турнире.

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Начало получилось сумбурным, а затем россияне удалились дважды в течение двух с половиной минут и буквально подарили инициативу сопернику. Скандинавы привычно хорошо двигали шайбу по периметру, а вот до голевых эпизодов дело у них доходило с трудом — за 4 минуты Александру Самонова пришлось подтащить лишь раз, когда швед без помех бросал с дальнего пятака.

До перерыва шведские судьи наградили одним большинством и нашу команду (хозяева сфолили на Николае Коваленко), но розыгрыш лишнего получился провальным — «Тре Крунур» не давали нормально раскатиться гостям, которые в итоге потратили 2 минуты численного превосходства впустую. Аналогичную характеристику можно выписать всему первому периоду в исполнении экспериментального состава сборной России, за исключением Самонова. Благодаря киперу СКА, счет 10−1 по броскам в створ никак не отразился на счете на табло.

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Игорь Ларионов паузу в игре точно потратил не в пустую — как минимум, российские хоккеисты вышли на лед с другим настроением. В первые минуты второго периода они создали у ворот шведов сразу несколько угроз: опасно стрелял со средней дистанции Павел Красковский, пытался вылезти из-за ворот Никита Чибриков. Увы, иллюзия, что гости смогут перехватить инициативу, продержалась недолго. Вскоре все вернулось к формату стартовой двадцатиминутки — доминирование скандинавов и сверхуверенная игра Самонова.

Но в одном из эпизодов не хватило и его магии — наши обрезались в средней зоне, а «Тре Крунур» начертили просто образцовую комбинацию. В итоге, форвард «Векше» Эмиль Петтерссон забивал уже в пустые ворота. Красота!

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Счет 0:1 выглядел еще не худшим раскладом — парни в желтом продолжили поднимать градус у ворот Самонова, тот умудрялся раз за разом удерживать сборную Россию в игре. И вдруг, неожиданно, у команды Ларионова нашелся и свой герой в атаке — 17-летний Чибриков раз за разом активничал в чужой зоне и в итоге добился своего. После выигранного вбрасывания форвард системы СКА скинул шайбу себе за спину, а Моисеев не сильно переправил ее в ворота — Виктор Фаст завалился на спину и в такой позиции наблюдал, как хоккейный снаряд пересекает линию.

Тут уже наши поймали кураж и могли выйти вперед, но счет 1:1 ко второму перерыву и так выглядел результатом почти идеальным, все-таки превосходство соперника в скорости, контроле шайбы и количестве голевых шансов большую часть матча было слишком заметным.

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Если вооружиться штампом о том, что в третьем периоде игра должна была идти до гола, то стоит признать, что гораздо ближе к нему были российские хоккеисты. Сперва шведы грубо ошиблись в собственной зоне и Владимир Бутузов буквально расстреливал Фаста — увы, отличиться во втором матче подряд нападающий не смог. Затем шведы подарили нашим два большинства подряд — особенно грубым получился фол на Захаре Бардакове, которого автор гола Петтерссон буквально воткнул в борт. Но ни за нападающего «Витязя», ни за защитника «Магнитки» Артема Минулина партнеры отомстить не смогли.

В итоге команды доигрались до овертайма, там поклонникам сборной России пришлось пережить пару неприятных минут — шведы заработали большинство и не выпускали наших из зоны, но и третий из трех матчей россиян и шведов на этом Евротуре завершился буллитами. В двух первых случаях победу праздновали наши, ничего не изменилось и сегодня: Самонов зачехлил 5 попыток скандинавов, а удалявшийся в овертайме Бутузов отмазался, принеся национальной команде победу. При легендарном в прошлом форварде Ларионове она пока не проигрывает — 5 побед в 5 матчах Евротура!

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