Ларионов: Все понимали, что сегодняшний матч со Швецией решал судьбу всего турнира

«Мы можем быть сильнее шведов за счет контроля шайбы. Когда это не получалось сегодня, я был расстроен. Потому что все понимали, что сегодняшний матч решал судьбу всего турнира. Ребята проходят этот опыт, учатся справляться с колоссальным давлением. Это очень полезно. Могу сказать, что каждый из ребят провел хороший матч.

Комментаторы сказали, что главный герой матча — Саша Самонов? Я не слышал, что они говорили, да и, честно говоря, меня это мало интересует. У нас свое понимание игры. Ты не можешь выиграть матч без хорошего вратаря, но я всегда считаю, что победа — заслуга всего коллектива.

Получат ли шанс Аскаров или Тарасов в матче с чехами? Рашид Давыдов наверняка даст свою оценку происходящего. Мы не можем быть недовольны игрой Самонова. Насчет вратаря в завтрашней игре решим либо сегодня вечером, либо завтра утром.