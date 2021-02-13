Ларионов: Все понимали, что сегодняшний матч со Швецией решал судьбу всего турнира

«Мы можем быть сильнее шведов за счет контроля шайбы. Когда это не получалось сегодня, я был расстроен. Потому что все понимали, что сегодняшний матч решал судьбу всего турнира. Ребята проходят этот опыт, учатся справляться с колоссальным давлением. Это очень полезно. Могу сказать, что каждый из ребят провел хороший матч.
Комментаторы сказали, что главный герой матча — Саша Самонов? Я не слышал, что они говорили, да и, честно говоря, меня это мало интересует. У нас свое понимание игры. Ты не можешь выиграть матч без хорошего вратаря, но я всегда считаю, что победа — заслуга всего коллектива.
Получат ли шанс Аскаров или Тарасов в матче с чехами? Рашид Давыдов наверняка даст свою оценку происходящего. Мы не можем быть недовольны игрой Самонова. Насчет вратаря в завтрашней игре решим либо сегодня вечером, либо завтра утром.
Не будем сравнивать КХЛ и чемпионат Швеции. У нас сегодня было много молодых игроков. Игра на игру не приходится. Сегодня играли две сильные державы. Мы получили состав, они получили состав. Делали боеспособные коллективы из того, что было. Мы даем ребятам себя проявить, чтобы они получили шанс показать себя на финальном этапе Евротура в Чехии, — передает слова Ларионова корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян.