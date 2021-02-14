Сборная России по хоккею установила рекорд

В субботу, 13 февраля, команда Игоря Ларионова в серии буллитов обыграла Швецию. В составе российской команды в основное время матча отличился Данила Моисеев, у шведов гол на счету Эмиля Петтерссона. Победный буллит у россиян реализовал Владимир Бутузов.

Этот успех стал для россиян восьмым подряд. Ранее максимально долгая победная серия участников турнира составляла семь матчей.