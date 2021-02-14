Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией, в воротах сыграет Аскаров
Сегодня, 14 февраля, сборная России в Мальмё проведёт третий матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.
Сегодня, 14 февраля, сборная России в Мальмё проведёт третий матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.
Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Чехии. Начало встречи — в 14:00 мск.
Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:
Аскаров (Тарасов);.
Кирсанов — Зборовский, Чехович — Соркин — Жафяров;
Чистяков — Пыленков, Чибриков — Бардаков — Подколзин;
Мисюль — Минулин, Бутузов — Красковский — Коваленко;
Мухамадуллин, Кравцов, Грошев — Моисеев — Рубцов.
Шведские игры проходят в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрыше Кубка Гагарина.