Россия спаслась от поражения на Евротуре, наколотив чехам семь шайб! Наши выдали мощный третий период
У Чибрикова первый гол за сборную, а игру перевернули игроки «Локомотива».
У Чибрикова первый гол за сборную, а игру перевернули игроки «Локомотива».
До сегодняшнего дня казалось, сборной России по хоккею абсолютно не важны окружающие ее обстоятельства. Финский этап, шведский или домашний? Валерий Брагин в роли главного тренера или Игорь Ларионов? Состав из всех сильнейших экспериментальная версия? В любой сборке наша национальная команда была непобедима. По крайней мере, на Евротуре. Не стал исключением и заключительный матч Шведских хоккейных игр с Чехией.
Перед встречей с Чехией наш штаб сделал всего несколько изменений в состав. Например, ввел в состав Семена Чистякова или дал сыграть первый матч за сборную Герману Рубцову. Два звена остались полностью неизменны.
Планку, которую задрал Самонов, перекрыть было трудно. Но Аскаров попытался это сделать, когда в середине первого периода ликвидировал выход Давида Томашека на его ворота. Еще до этого опаснейшего рандеву один из игроков сборной Чехии, казалось бы, наверняка добивал шайбу в ворота. Ярослав был почти отыгран, но помогли габариты. Будь он сантиметров на пять пониже, снаряд пролетел бы над плечом.
Сухим Аскаров продержался чуть больше 16 минут. Разобралась с нашим вратарем, а заодно и с защитой, лучшая чешская связка Шпачек — Ленц. Они дезориентировали Ярослава, и пока он искал шайбу, та проползла за ленточку ворот. Арбитры уходили смотреть повтор на предмет атаки на вратаря, однако криминала в действиях чешских игроков не обнаружили. Не помогло Аскарову и наличие клюшки в руках. Или помешало?
А ведь открыла счет в этом матче Россия. Захар Бардаков проявил себя в том, что умеет чуть ли не лучше всего. Один из открытый последнего МЧМ был тут как тут, когда нужно было добить шайбу на пятаке. Интересно, что бросок наносил другой
Моментов хватало с обеих сторон. Чехи несколько раз прощали Аскарова, а наши парни, особенно в первом периоде, облюбовали левый фланг атаки. По нему поочередно проходили Чехович и Красковский, завершая все бросками. А куда непривычнее выглядели подключения Даниила Пыленкова. Защитник, который в этом сезоне за «Витязь» совершил настоящий прорыв в результативности, и сам шайбу таскал, и под передачи весьма интересно открывался.
Чехи перебрасывали нашу команду что в первом периоде, что во втором. Но до поры до времени это не находило отражения на табло. Даже двойное большинство, которое было у нашего соперника на протяжении почти двух минут, не смутило Аскарова. Но стоило составам уравняться, как Ярослав дал слабину. За полторы минуты он пропусти два броска: от Якуба Флека — в ближний угол, от Лукаша Клока — в дальний.
До поры до времени светлым пятном в игре сборной России было звено Чибриков — Бардаков — Подколзин. Они чаще других контролировали шайбу на чужой половине площадки, отодвигая игру подальше от Аскарова. Но вскоре инициативу у них перехватили ярославцы. Да как! Форварды «Локомотива» вышли на большинство и реализовали лишнего. Николай Коваленко проделал всю черновую работу, а Павел Красковский нанес бросок — 2:3.
«Железнодорожники» на этом не успокоились. Когда третий период почти достиг экватора, Коваленко переквалифицироваля из трудяги и героя второго плана в главное действующее лицо. Он и начал атаку, и сам же эффектно ее завершил. А обыгрался Николай по пути к воротам не с Красковским, а с защитником «Локомотива» Даниилом Мисюлем. А вскоре уже сам Мисюль исполнил соло. Такой наглости, кажется, не ожидал никто.
Голы Коваленко и Мисюля стали переломными в матче. Матч, который вполне мог обернуться поражением, перевернулся с ног на голову. Все что было потом — следствие этого «ярославского перелома». Впрочем, нельзя недооценивать то, как Захар Бардаков сумасшедшим прессингом сделал гол для Подколзина или первую шайбу за национальную команду Чибрикова.
Отыграв два неоднозначных периода, третий сборная России провела просто фантастически. С учетом гола Владимира Бутузова, который поразил пустые ворота, подопечные Ларионова забросили за 20 минут пять шайб! Единственное, что буллит на последней минуте немного подпортил настроение Аскарову. Но даже 7:4 — крайне яркая и убедительная победа российской команды. Особенно с учетом экспериментальности состава.