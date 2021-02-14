Ларионов: Победа в Евротуре является важным шагом вперед в карьере российских хоккеистов

В воскресенье сборная России со счетом 7:4 переиграла команду Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура, который проходит в шведском Мальмё. Российские хоккеисты одержали девять побед в девяти матчах и досрочно стали победителями Евротура.

«Любая победа на любом турнире играет большую роль. Она важна, для ребят это огромный шаг в их карьере. Играли три игры за четыре дня с довольно сильными командами, проявили характер, неуступчивость и мастерство. Такие победы закаляют характер игроков», — отметил Ларионов.

Команда Россия

По ходу второго периода матча с чехами сборная России проигрывала со счетом 1:3. «Повлияла шайба Павла Красковского в концовке второго периода, гол дал возможность нам уйти на перерыв, проигрывая в одну шайбу. В перерыве я сказал, что 20 минут — это большой отрезок времени, была внесена корректировка, сказал, чтобы терпеливо играли с шайбой, не форсировали события и не сбивались на индивидуальную игру. Ребята все это правильно восприняли, третий период говорит о том, что у этой команды большой характер и большой резерв», — рассказал Ларионов.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России сообщил, что Шведские игры стали для него последним турниром в этом качестве в нынешнем сезоне. «Любой турнир дает возможность понимать происходящее и понять, что происходит в нашем хоккее. Мне было интересно понять, какой резерв у нас есть. У меня договор до Олимпиады в Китае, я делаю все, чтобы помочь нашему хоккею и нашим ребятам раскрыть свои лучшие качества», — заключил Ларионов.