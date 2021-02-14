Ларионов непобедим во взрослой сборной, а 17-летний юниор выбил место в истории рядом с Овечкиным. Итоги Шведских игр

Отличная волевая победа над чехами, веселый хоккей, дебютный гол 17-летнего Никиты Чибрикова и досрочный выигрыш Евротура — на какое-то время даже второстепенный турнир способен вызвать большой интерес. Если выступление сборной России в Мальме ничем не зацепило, то у этого у человека нет сердца. Приятных эмоций, пусть и локального масштаба, было достаточно.

Последний матч сборной России в Мальме, с каким бы счетом он ни закончился, ничего не меняет в общей оценке. Первое место — всегда хорошо, действующая серия из девяти побед — очень классно, полезный опыт для Игоря Ларионова и молодых игроков — тоже важно. Год назад с Алексеем Кудашовым у руля национальной команды картина была совсем унылой. А что изменилось в остальном? Пока ровным счетом ничего. О нынешнем турнире почти все забудут уже через день, когда возобновится чемпионат КХЛ.

Хоккей Еврохоккейтур 2020-2021 Шведские игры, 14.02.2021, 14:00 Россия 7 Чехия 4

Лет десять-двенадцать назад, когда Вячеслав Быков на все этапы Евротура пытался приглашать в сборную России почти всех сильнейших, к такой практике было принято относиться со скепсисом и местами — негативом. Растянутый на полгода и несколько этапов турнир нужен как раз для того, чтобы экспериментировать и просматривать ближайший резерв. В последнее время этот изначально позитивный посыл стал восприниматься буквально.

В результате ценность Евротура в значительной мере девальвировалась. Он стал полностью местечковым событием, и в общественном сознании сейчас Шведские игры воспринимаются как соревнование, которое имеет мало смысла в свете приближающегося плей-офф КХЛ. Два раза из трех в нынешнем сезоне на скамейке вместо Валерия Брагина работал главный тренер молодежной сборной Ларионов. Поэтому удивляться, что к победам все относятся без восторга, за исключением восторженных постов в соцсетях ФХР, не надо.

Ларионов на Евротуре выиграл шесть матчей из шести за два этапа, оба раза руководя очень молодыми по возрасту командами. Профессор, отвечая на вопрос о готовности к клубной работе, отметил, что сейчас его задача — помочь игрокам обрести уверенность и прогрессировать. С этим он справляется хорошо. Я по-прежнему считаю, что для полноценного роста самого Ларионова и продвижения собственных идей в жизнь ему нужен постоянный практический опыт.

Хоккей Еврохоккейтур 2020-2021 Шведские игры, 13.02.2021, 18:00 Швеция 1 Россия 2 Б

Евротур вне зависимости от того, кто на него приезжает — юниоры, ветераны, энхаэловцы, — остается соревнованием, где не стоит вопрос «жизни или смерти». Совсем не чемпионат мира или плей-офф на клубном уровне. Полтора месяца назад в Эдмонтоне на МЧМ в этом можно было убедиться. Пока Ларионов дипломатично не стал развивать тему. Видимо, надо ждать реакции первых лиц ФХР.

Если делать выводы по итогам того, что происходило на льду арены в Мальме, применительно к взрослому чемпионату мира, то есть риск быть воспринятым как полный неадекват. Из этого состава доехать в мае до Риги могут от силы три-четыре человека. Гарантированное место, похоже, получит лишь вратарь Александр Самонов. Ему и сейчас, и на Кубке Первого канала много доверяли. Странно, что он не имеет твердого места первого номера у себя в СКА. На европейской арене 25-летний голкипер смотрелся уверенно и постепенно прогрессирует.

Вызов в сборную игроков второго-третьего эшелона, которых в другое время не было бы даже расширенном списке, принес в первую очередь пользу им самим. Например, Николай Коваленко у себя в «Локомотиве» порой становится жертвой ротации и на данный момент только 19-й (!) по результативности. Глядя на то, какую пользу он приносил национальной команде, в голове вставал логичный вопрос о том, почему в Ярославле к своему воспитаннику относятся прохладно.

Приглашение авансом юниора Чибрикова оказалось удачным ходом. Удивлюсь, если этот одаренный форвард теперь не получит больше игрового времени в СКА. В данном случае сборная сработала на пользу клубам. Позитивные эмоции, полученные в матчах за национальную команду, обязательно помогут и другим хоккеистам в ближайшее время по возвращении.