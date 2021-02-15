Сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин после Евротура

Евротур проходил в «пузыре» — команды были заселены в отель около арены в Мальмё, где предусмотрены ограничения, связанные с распространением коронавируса, а сами матчи проводились при пустых трибунах. Команды проходили тестирование дважды до турнира и один раз после.