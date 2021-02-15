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18:57 (мск), источник: ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин после Евротура

ТАСС, 15 февраля. Один случай заражения коронавирусом выявлен в сборной Финляндии после завершения третьего этапа Евротура в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба сборной страны.

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Источник: РИА "Новости"

Евротур проходил в «пузыре» — команды были заселены в отель около арены в Мальмё, где предусмотрены ограничения, связанные с распространением коронавируса, а сами матчи проводились при пустых трибунах. Команды проходили тестирование дважды до турнира и один раз после.

Команда
Финляндия
У заразившегося инфекцией игрока нет симптомов заболевания. Вся сборная ушла на карантин.

В составе чешской команды, которая летела в одном самолете с финнами, случаев заражения не обнаружено.

Третий этап Евротура — Шведские игры — завершился 14 февраля. Матч сборных России и Финляндии открыл турнир 11 февраля и завершился победой россиян со счетом 3:2. Сборная России досрочно стала победителем Евротура, набрав 24 очка в девяти матчах.

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