Хоккеисты «Юности» обыграли «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси

«Металлург» хорошо смотрелся на фоне лидеров чемпионата, не позволяя минчанам открыть счет до 14-й минуты встречи, когда Максим Парфеевец заставил капитулировать Дмитрия Мильчакова броском с острого угла. Ближе к концовке стартового отрезка матча жлобинская дружина перехватила инициативу. В одном из эпизодов минчане лишились своего капитана Андрея Антонова, который не совсем корректно сыграл против нападающего «стальных волков» Захара Полищука. Правда, из пятиминутки в большинстве хозяева льда извлечь пользу не смогли. Был близок к успеху Дмитрий Заламай, но после его броска шайба угодила в каркас ворот.

Второй период также прошел с преимуществом «Металлурга», но успех на 38-й минуте праздновали хоккеисты «Юности», чувствующие себя при игре на контратаках как рыба в воде. Отличился Кирилл Тютяев.

В начале третьего периода минчане забили еще раз. Валентин Демченко отпасовал на Максима Рассейкина, и он не промахнулся. Отметим, что «Юность» в данном эпизоде играла в меньшинстве.