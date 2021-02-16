Хоккеисты «Юности» обыграли «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Металлург» хорошо смотрелся на фоне лидеров чемпионата, не позволяя минчанам открыть счет до 14-й минуты встречи, когда Максим Парфеевец заставил капитулировать Дмитрия Мильчакова броском с острого угла. Ближе к концовке стартового отрезка матча жлобинская дружина перехватила инициативу. В одном из эпизодов минчане лишились своего капитана Андрея Антонова, который не совсем корректно сыграл против нападающего «стальных волков» Захара Полищука. Правда, из пятиминутки в большинстве хозяева льда извлечь пользу не смогли. Был близок к успеху Дмитрий Заламай, но после его броска шайба угодила в каркас ворот.
Второй период также прошел с преимуществом «Металлурга», но успех на 38-й минуте праздновали хоккеисты «Юности», чувствующие себя при игре на контратаках как рыба в воде. Отличился Кирилл Тютяев.
В начале третьего периода минчане забили еще раз. Валентин Демченко отпасовал на Максима Рассейкина, и он не промахнулся. Отметим, что «Юность» в данном эпизоде играла в меньшинстве.
В остальных матчах игрового дня «Неман» из Гродно обыграл «Динамо-Молодечно» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0), солигорский «Шахтер» заставил капитулировать «Могилев» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1), а оршанский «Локомотив» впервые в сезоне взял верх над «Гомелем» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).