Хоккеисты «Юности» обыграли «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

Команда Сергея Стася дала настоящий бой действующим чемпионам страны на своей площадке.

В первом периоде обе команды угрожали воротам друг друга, однако до перерыва счет так и не изменился.

Во втором периоде гомельчане продолжили играть со столичной дружиной на равных, но сохранить свои ворота в неприкосновенности не смогли. На 32-й минуте «рыси», играя в большинстве, потеряли концентрацию и позволили Валентину Демченко после паса Вадима Щечина забросить шайбу. Ответное взятие ворот случилось на 34-й минуте. Свой снайперский счет пополнил Павел Воронов, которому ассистировали Кирилл Бовин и Кирилл Межейников.