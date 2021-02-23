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21:56 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты столичной «Юности» стали победителями регулярного чемпионата Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной «Юности», обыграв солигорский «Шахтер», набрали 108 очков в 49 матчах и стали победителями регулярного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч на льду столичной «Чижовка-арены» завершился в пользу команды Евгения Есаулова со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Игра походила с территориальным преимуществом минских хоккеистов. Впрочем, они не форсировали события, ожидая ошибок конкурентов. Свой шанс они не упустили, и на 19-й минуте матча счет открыл Максим Парфеевец. Во втором периоде все сомнения относительно того, кто победит в матче, были развеяны окончательно. Александр Китаров и Станислав Лопачук увеличили преимущество «Юности» над конкурентами до трех шайб. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись взятиями ворот, установив окончательный счет матча. Сначала Андрей Антонов с передачи Евгения Ковыршина забросил четвертую шайбу своей команды в данной игре. Менее чем за три минуты до конца поединка Андрей Феклистов отыграл одну шайбу.

Теперь двум командам предстоит недельный перерыв, после которого они начнут выступление в плей-офф. Первые матчи данной стадии турнира начнутся 3 марта. Минчане ждут, чем закончится противоборство «Могилева» и новополоцкого «Химика». Соперник «Шахтера» станет известен после выяснения отношений между хоккеистами «Локомотива» из Орши и «Бреста».

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