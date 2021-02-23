Хоккеисты столичной «Юности» стали победителями регулярного чемпионата Беларуси

Игра походила с территориальным преимуществом минских хоккеистов. Впрочем, они не форсировали события, ожидая ошибок конкурентов. Свой шанс они не упустили, и на 19-й минуте матча счет открыл Максим Парфеевец. Во втором периоде все сомнения относительно того, кто победит в матче, были развеяны окончательно. Александр Китаров и Станислав Лопачук увеличили преимущество «Юности» над конкурентами до трех шайб. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись взятиями ворот, установив окончательный счет матча. Сначала Андрей Антонов с передачи Евгения Ковыршина забросил четвертую шайбу своей команды в данной игре. Менее чем за три минуты до конца поединка Андрей Феклистов отыграл одну шайбу.