Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
ОТ
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
4.03
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
4.03
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
13
Хоккей. НХЛ
4.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.03
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
4.03
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
21:22 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» обыграли «Брест» в первом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли «Брест» в первом матче четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Беларуси. Игра на льду «Чижовка-Арены» завершилась в пользу команды Евгения Есаулова со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Первые десять минут матча хоккеисты Бреста смотрелись на уровне лидеров чемпионата Беларуси весьма достойно. Однако до конца волнение подопечным Андрея Ковалева побороть не удалось. Отсюда частые удаления, два из которых стали для брестчан роковыми.

Читайте также
Хоккеисты столичной «Юности» стали победителями регулярного чемпионата Беларуси

На 15-й минуте Евгений Ковыршин, которому помогли Станислав Лопачук и Евгений Ногачев, открыл счет, а на 18-й минуте Валентин Демченко удвоил преимущество «Юности», заставив Степана Горячевских второй раз в матче доставать шайбу из своих ворот.

После этого гости несколько «поплыли» в обороне, позволяя минчанам создавать опасные моменты. В дальнейшем многократные чемпионы Беларуси контролировали ситуацию на площадке и не позволяли соперникам проводить затяжные позиционные атаки. Хоккеисты из Бреста, пытаясь переломить ситуацию, применили тактику форчекинга, но счет до второго перерыва не изменился.

В третьей двадцатиминутке «Юность» продолжила диктовать свои условия оппонентам и подопечные Евгения Есаулова еще дважды поразили ворота «Бреста». Отличились Андрей Антонов и Евгений Ковыршин, оформивший голевой дубль. Что характерно, оба раза многократные чемпионы Беларуси играли в большинстве.

Отметим также уверенную игру вратаря минчан Александра Осипкова, который оформил шатаут. Гости не сдавались до самого конца, но от поражения не ушли. Таким образом, минчане повели в серии до четырех побед со счетом 1:0.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Друзья истерически кричали, когда нечто странное побежало в их сторону (Вид
КХЛ готова принять Панарина после скандала
Почему Тутберидзе не стоит жалеть провалившуюся Косторную
Как выборы президента «Реала» влияют на трансферы
Сотскова получила за допинг десять лет. Теперь официально
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России
Кокорин против «Ромы» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
ЦСКА предложил Онопко должность в новом клубном проекте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь