Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу над «Брестом» в серии плей-офф чемпионата Беларуси

В отличие от первой встречи команд, на сей раз брестчане дали настоящий бой фавориту. Выдержав стартовый натиск минчан, «зубры» открыли счет на 15-й минуте встречи. Забросил Федор Качан, отлично сыгравший на пятаке перед воротами многократных чемпионов Беларуси.

Пропустив, «Юность» повела планомерную осаду ворот брестчан, но шайба упорно не шла в ворота. Отлично действовал в воротах гостей голкипер Сергей Бронников. Но на 39-й минуте был бессилен и он. Бомбардир «Юности» Кирилл Тютяев использовал ошибку соперников и сравнял счет.

В заключительной двадцатиминутке минчане чаще владели шайбой, но вновь не могли забросить. Впрочем, «Брест» отвечал острыми выпадами, так что игра смотрелась. В овертайме судьбу матча решил гол Максима Рассейкина. «Юность» повела в серии до четырех побед со счетом 2:0. Теперь команды 7 и 8 марта сыграют в Бресте.