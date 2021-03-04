Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу над «Брестом» в серии плей-офф чемпионата Беларуси
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу над соперниками из «Бреста» во втором матче
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу над соперниками из «Бреста» во втором матче
В отличие от первой встречи команд, на сей раз брестчане дали настоящий бой фавориту. Выдержав стартовый натиск минчан, «зубры» открыли счет на 15-й минуте встречи. Забросил Федор Качан, отлично сыгравший на пятаке перед воротами многократных чемпионов Беларуси.
Пропустив, «Юность» повела планомерную осаду ворот брестчан, но шайба упорно не шла в ворота. Отлично действовал в воротах гостей голкипер Сергей Бронников. Но на 39-й минуте был бессилен и он. Бомбардир «Юности» Кирилл Тютяев использовал ошибку соперников и сравнял счет.
В заключительной двадцатиминутке минчане чаще владели шайбой, но вновь не могли забросить. Впрочем, «Брест» отвечал острыми выпадами, так что игра смотрелась. В овертайме судьбу матча решил гол Максима Рассейкина. «Юность» повела в серии до четырех побед со счетом 2:0. Теперь команды 7 и 8 марта сыграют в Бресте.
Что касается других матчей игрового дня, то «Шахтер» вновь преодолел сопротивление новополоцкого «Химика», игроки которого не удержали преимущество — 5:2 (0:0, 1:2, 4:0). Тут также 2:0 в серии, ведут подопечные Юрия Файкова. «Неман» после обидного первого поражения на сей раз не оставил шансов «Гомелю» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). «Металлург-Жлобин» вновь обыграл «Динамо-Молодечно» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).