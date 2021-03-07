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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» и «Шахтера» добились побед в матчах плей-офф чемпионата Беларуси

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» и «Шахтера» добились побед в матчах четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Многократные чемпионы Беларуси, хоккеисты «Юности» без проблем разобрались с «Брестом» — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). Матч проходил с явным преимуществом подопечных Евгения Есаулова, которые контролировали ситуацию и отличившись дважды в течении первого периода сделали весомую заявку на победу.

В рядах победителей отличились Кирилл Дьяков и Евгений Оксентюк. Брестчане пытались перехватить инициативу, но безрезультатно. Во втором периоде преимущество минчан стало еще более подавляющим. Его следствием стали голы два гола Станислава Лопачука, и взятие ворот Всеволодом Кашкаром. В третьем периоде Михаил Стефанович установил окончательный счет встречи.

В Новополоцке солигорскому «Шахтеру» пришлось гораздо трудней. Местный «Химик» показал отличный хоккей. Подопечные Олега Хмыля смело шли в единоборства и старались не уступать конкурентам. Однако горняки сделали хороший задел на заключительный период, отправив в каждом из двух третей поединка по шайбе в ворота соперников.

Отличились Роман Крикуненко и Роман Малиновский. В заключительной двадцатиминутке Владислав Лоновенко метким броском подарил «Химику» шанс на то чтобы спасти игру, но их финишный натиск к взятию ворот «Шахтера» не привел.

Очередные матчи четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси состоятся в понедельник 8 марта.

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