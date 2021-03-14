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19:43 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» стали последними полуфиналистами Кубка Президента

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» обыграв в седьмом матче серии гродненский «Неман» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) стали последними полуфиналистами Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С первых минут матча гомельчане старались играть в агрессивный, атакующий хоккей. Гродненцы в свою очередь сделали ставку на надежную оборону. В первом периоде эта ставка срабатывала. Защитники «Немана» превосходили соперников, разрушая их замыслы. Постепенно игра выровнялась и подопечные Андрея Сидоренко стали чаще бывать у ворот Андрея Грищенко, который впрочем был в рамке безупречен.

После перерыва команда Сергея Стася добавила в агрессивности, оттесняя соперников в углы площадки и забирая у них шайбу. В итоге «рыси» открыли счет на 29-й минуте. Герман Нестеров протащил шайбу в зону и нанес неприметный бросок заставший в расплох голкипера «Немана» Максима Городецкого, который ошибок до этого не допускал. Это вторая шайба форварда в плей-офф. Также на его счету пять результативных передач.

В третьем периоде команды обменивались атаками. У гродненцев было два прекрасных шанса на то, чтобы сравнять счет после удалений Олега Качеловского, Вадима Сушко и Павла Воронова, но гомельчане смогли хорошо сыграть в защите. В концовке «Неман» снял с игры вратаря. Игра раздробилась на отдельные эпизоды. За восемь секунд до конца матча шайбу в пустые ворота соперников забросил Герман Нестеров, оформивший голевой дубль.

Таким образом, в полуфинальных сериях Кубка Президента встретятся «Юность» и «Металлург», а также «Шахтер» — «Гомель».

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