Хоккеисты «Юности» победили жлобинский «Металлург» на старте полуфинальной серии Кубка Президента

В первом периоде команды постарались забросить как можно быстрее, сделав ставку на атакующую игру. Однако обилие опасных моментов с участием хоккеистов «Юности» и «Металлурга» долгое время не приводило к взятию ворот.

Очень хорошо играли голкиперы обеих дружин Александр Осипков и Дмитрий Мильчаков. В одном из эпизодов из выгодной ситуации не попал по воротам игрок минской команды Всеволод Кашкар.

Однако оставить свои владения в неприкосновенности у стражей ворот не получилось. Первым капитулировал Александр Осипков, после того как игрок жлобинской дружины Алексей Михнов завершил комбинацию, начатую Дмитрием Войтеховым и Евгением Астанковым на 13-й минуте матча.

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Минчане провели серию атак, и через четыре минуты уже Дмитрий Мильчаков достал шайбу из ворот после гола Станислава Лопачука, которому ассистировали Алексей Виноградов и Андрей Антонов. До перерыва ничейный счет не изменился.

Во втором периоде подопечные Анатолия Степанищева продолжили создавать опасные моменты у ворот «Юности», однако реализация оставляла желать лучшего. У команды Евгения Есаулова подобных проблем не было. Когда игроки из Жлобина потеряли шайбу в средней зоне, Михаил Стефанович нашел передачей Ивана Дроздова, который не стал медлить и отдал пас из-за ворот на Алексея Виноградова, поразившего ближний угол ворот Дмитрия Мильчакова.

После этого гола минчане получили право сыграть в большинстве и отлично им воспользовались. Игрок «Юности» Денис Мингалеев увеличил преимущество своей команды. Эта шайба привела к замене голкипера. Место Дмитрия Мильчакова занял Михаил Карнаухов.

«Металлург» не оставлял попыток отыграться, и ближе к экватору матча команде это удалось. Минчане потеряли шайбу в своей зоне, и Евгений Астанков, которого нашла передача Алексея Михнова, из выгодной ситуации не промахнулся. Не успел начаться третий период, как «Металлург» сравнял счет. В большинстве отличился Виталий Пинчук. После этого минчане начали играть в давление, искать пути к воротам «Металлурга». Почувствовав эту перемену, Анатолий Степанищев взял тайм-аут. Далее команды пробовали огорчить вратарей друг друга, но безрезультатно, и игра плавно перетекла в овертайм.