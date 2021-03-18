Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
18.03
СКА
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
18.03
Авангард
Металлург Мг
25
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
18 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили жлобинский «Металлург» на старте полуфинальной серии Кубка Президента

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли жлобинский «Металлург» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом периоде команды постарались забросить как можно быстрее, сделав ставку на атакующую игру. Однако обилие опасных моментов с участием хоккеистов «Юности» и «Металлурга» долгое время не приводило к взятию ворот.

Очень хорошо играли голкиперы обеих дружин Александр Осипков и Дмитрий Мильчаков. В одном из эпизодов из выгодной ситуации не попал по воротам игрок минской команды Всеволод Кашкар.

Однако оставить свои владения в неприкосновенности у стражей ворот не получилось. Первым капитулировал Александр Осипков, после того как игрок жлобинской дружины Алексей Михнов завершил комбинацию, начатую Дмитрием Войтеховым и Евгением Астанковым на 13-й минуте матча.

Читайте также
Хоккеисты «Гомеля» стали последними полуфиналистами Кубка Президента

Минчане провели серию атак, и через четыре минуты уже Дмитрий Мильчаков достал шайбу из ворот после гола Станислава Лопачука, которому ассистировали Алексей Виноградов и Андрей Антонов. До перерыва ничейный счет не изменился.

Во втором периоде подопечные Анатолия Степанищева продолжили создавать опасные моменты у ворот «Юности», однако реализация оставляла желать лучшего. У команды Евгения Есаулова подобных проблем не было. Когда игроки из Жлобина потеряли шайбу в средней зоне, Михаил Стефанович нашел передачей Ивана Дроздова, который не стал медлить и отдал пас из-за ворот на Алексея Виноградова, поразившего ближний угол ворот Дмитрия Мильчакова.

После этого гола минчане получили право сыграть в большинстве и отлично им воспользовались. Игрок «Юности» Денис Мингалеев увеличил преимущество своей команды. Эта шайба привела к замене голкипера. Место Дмитрия Мильчакова занял Михаил Карнаухов.

«Металлург» не оставлял попыток отыграться, и ближе к экватору матча команде это удалось. Минчане потеряли шайбу в своей зоне, и Евгений Астанков, которого нашла передача Алексея Михнова, из выгодной ситуации не промахнулся. Не успел начаться третий период, как «Металлург» сравнял счет. В большинстве отличился Виталий Пинчук. После этого минчане начали играть в давление, искать пути к воротам «Металлурга». Почувствовав эту перемену, Анатолий Степанищев взял тайм-аут. Далее команды пробовали огорчить вратарей друг друга, но безрезультатно, и игра плавно перетекла в овертайм.

В дополнительное время победу минчанам принес точный бросок Михаила Стефановича, которому ассистировал Сергей Дрозд. Таким образом, «Юность» повела в счете 1:0.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Стильный наряд Алсу заворожил юзеров Instagram
Шоу Ларссона: как «Спартак» разгромил «Урал»
Российские теннисисты сыграют друг с другом в полуфинале в Дубае
«Динамо» начало четвертьфинальную серию КГ с победы над СКА
Петр Ян: Сын сам Стерлинга коленом ударил
Черчесов: Дзюба хочет взять «академическую паузу» по пенальти
«Локомотив» поднялся на третью строчку в таблице РПЛ
«Арсенал», «Рома» и «Гранада» вышли в 1/4 финала Лиги Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь