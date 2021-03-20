Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира

Сегодня на льду столичной «Олимпик-Арены» президентская дружина одержала свою шестую викторию, обыграв команду Брестской области со счетом 11:6 (2:3, 5:1, 4:2). Хозяева очень активно начали эту игру и уже через 20 секунд счет открыл Павел Волчек, которому ассистировали Николай Лукашенко и Андрей Глебов. Через 4 минуты результат удвоил Михаил Грабовский, ассистентами которого стали Александр Лукашенко и Ярослав Чуприс. Вскоре брестчане вернулись в игру и сумели не только сравнять счет после точных бросков Андрея Асташевича и Виктора Гомана, но и выйти вперед благодаря голу Виктора Шаритона за две минуты до перерыва. Через пять минут после возобновления игры Алексей Баранов восстановил паритет, реализовав численное преимущество, а затем Олег Антоненко вновь вывел в лидеры команду главы государства. Вскоре и пятая шайба влетела в ворота гостей — с передачи Александра Лукашенко голевой дубль оформил Алексей Баранов. Брестчане не сдавались, и за 4 минуты до второго перерыва Александр Короткевич сократил разрыв до минимума, но тут же Артем Антоненко и Олег Антоненко сделали счет 7:4. В заключительной трети матча Олег Антоненко оформил хет-трик, потом во второй раз шайбу забросил Михаил Грабовский, а затем дважды подряд отличился Артем Антоненко. Гости ответили голами Константина Алымова и Андрея Асташевича.