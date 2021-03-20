Хоккеисты «Юности» уступили «Металлургу’из Жлобина во втором матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» уступили в овертайме жлобинскому’Металлургу" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента — 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Счет в данной серии стал 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде команды не спешили форсировать события, стараясь в первую очередь позаботиться об обороне. Не допускали каких-то грубых ошибок и вратари. Впрочем, сохранить свои владения в неприкосновенности как Александр Осипков, так и Михаил Карнаухов не смогли.

Первыми отличились хоккеисты «Юности». Ближе к экватору матча Денис Мингалеев поборолся за место на пятаке перед воротами стальных волков и развернувшись нанес точный бросок с неудобной руки. Впрочем, удержать преимущество минчане не смогли. Перед сигналом на перерыв Алексей Михнов сравнял счет воспользовавшись позиционной ошибкой минчан.

Во второй трети матча вязкая игра с акцентом на оборону продолжилась. Хоккеисты обеих команд старались найти пути к воротам соперников, но до 37-й минуты встречи ничего у них не получалось. В концовке игрокам «Юности» удалось запереть «стальных волков» в их зоне. Валентин Демченко нашел пасом Алексея Виноградова, который набросил шайбу и Кирилл Брикун подставив клюшку огорчил болельщиков «Металлурга», выведя «Юность» вперед.

В заключительной трети поединка «волки» сделали ставку на стартовый натиск и она сработала. После серии рикошетов голевой дубль оформил Алексей Михнов. Минчане вновь пошли вперед, создавая опасные моменты, однако Михаил Карнаухов был на высоте. В заключительные минуты основного времени матча «Юность» усилила натиск, но овертайма избежать не удалось. В итоге развязка наступила благодаря Алексею Михнову, который продрался сквозь защиту минчан и без проблем переиграл Александра Осипкова. Также стоит отметить игру вратаря Михаила Карнаухова, который в дополнительное время парировал буллит. -0-