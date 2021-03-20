Тэйлор: Минск входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста

«Благодарен, что мне оказали честь играть за национальную сборную Беларуси. Это на самом деле большая привилегия — возможность выступать на международном уровне. И, безусловно, вызов для меня. С нетерпением жду момента, когда вновь выйду на матч в форме сборной. Верю, что у нас все получится. Среди целей: успешно выступить на чемпионате мира. Буду делать все, чтобы помочь команде. В Беларуси любят хоккей. Убедился в этом еще в 2014 году, когда впервые приехал в Минск и выступал за “Динамо”. На мой взгляд, столица Беларуси входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста», — цитирует Тэйлора официальный сайт ФХБ.