Тэйлор: Минск входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста
Голкипер минского «Динамо» Дэнни Тэйлор поделился ожиданиями от выступления за сборную Беларуси.
Голкипер минского «Динамо» Дэнни Тэйлор поделился ожиданиями от выступления за сборную Беларуси.
«Благодарен, что мне оказали честь играть за национальную сборную Беларуси. Это на самом деле большая привилегия — возможность выступать на международном уровне. И, безусловно, вызов для меня. С нетерпением жду момента, когда вновь выйду на матч в форме сборной. Верю, что у нас все получится. Среди целей: успешно выступить на чемпионате мира. Буду делать все, чтобы помочь команде. В Беларуси любят хоккей. Убедился в этом еще в 2014 году, когда впервые приехал в Минск и выступал за “Динамо”. На мой взгляд, столица Беларуси входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста», — цитирует Тэйлора официальный сайт ФХБ.