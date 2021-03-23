Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Шахтер» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Президента

С самого начала игроки обеих команд намеревались сосредоточиться на игре от обороны. При этом какие-то эпизоды как у ворот «Гомеля», так и у ворот «Шахтера» возникали, однако до голевых моментов дело не доходило. На восьмой минуте матча гомельчане оказались в достаточно трудной ситуации. Судьи удалили до конца встречи главного тренера «рысей» Сергея Стася, который руководил своими подопечными на расстоянии.

Во втором периоде оборонительный хоккей в исполнении команд продолжился. Отличный момент был у гомельчан, когда они играли впятером против трех игроков «Шахтера», но команда Юрия Файкова была безупречна и не позволила соперникам открыть счет. «Горняки» также были близки к тому, чтобы забросить шайбу, но хорош был вратарь их конкурентов Максим Лубский.

Казалось, матч так и продолжит движение в ничейную гавань и все решится в овертайме, но на 43-й минуте при игре в большинстве Герман Нестеров из «Гомеля» открыл счет, завершая комбинацию, начатую Вадимом Сушко и Антоном Елисеенко.

«Горняки» приложили все усилия, чтобы отыграться. Тренерский штаб солигорчан взял в концовке тайм-аут и снял с игры вратаря Сергея Степанова. Отсутствие голкипера на привычном месте стоило «горнякам» второй пропущенной шайбы. За 59 секунд до конца матча Николай Сусло поразил пустые ворота, сделав шансы «Шахтера» на успех в данном поединке весьма призрачными. До финальной сирены ситуация не изменилась.