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25 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» вышли в финал Кубка Президента

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» в овертайме победили солигорский «Шахтер» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) и вышли в финал Кубка Президента. «Рыси» добились такого результата впервые с 2009 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Поединок в Солигорске начался с атак хозяев площадки, которые нагнетали ситуацию у ворот Максима Лубского, стараясь забросить как можно быстрей. Это принесло свои плоды на пятой минуте встречи, когда хоккеисты из города калийщиков открыли счет благодаря Сергею Станкевичу.

Впрочем, гомельчане не сдались и ответили голевой атакой Владислава Бойко, который подхватил шайбу после ошибки игроков солигорской команды и выйдя один на один с вратарем сравнял счет.

После того как счет сравнялся, команда Сергея Стася, который наблюдал за действием подопечных с трибун, вновь отошла на оборонительные рубежи, сделав ставку на острые контрвыпады. Однако во втором периоде «горняки» вновь смогли огорчить «рысей». Игорь Карабанов первым успел к шайбе, которая оказалась на пятаке перед воротами и не промахнулся. Впрочем, вновь хозяева льда радовались недолго. Голом за «Гомель» отметился Николай Сусло.

В заключительном периоде гомельчане сделали ставку на форчекинг, дожидаясь ошибок соперников и это им удалось. Впервые за матч гости вышли вперед. Александр Скоренов оставленный без опеки защитников завершил комбинацию, начатую Максимом Магалецким и Игорем Ревенко. Но это было еще не все.

Солигорчане приложили усилия, чтобы сравнять счет, сняли вратаря и менее чем за минуту до финальной сирены реализовали большинство после удаления Романа Рачинского за выброс шайбы. Отличился Сергей Боголейша мощным броском.

В овертайме «Шахтер» сначала выдержал натиск команды Сергея Стася, но в итоге был вынужден сдаться после гола Михаила Ковалева. Таким образом «рыси» выиграли серию до четырех побед со счетом 4:1 и вышли в финал Кубка Президента.

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