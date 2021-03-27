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14:22 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента вышла в финал любительского турнира

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в полуфинальном матче президентская дружина обыграла гостей из Минской области со счетом 9:2 (2:0, 3:0, 4:2). Хозяева льда открыли счет уже на 50-й секунде матча. Эффектную шайбу записал на свой счет Артем Каркоцкий, которому ассистировали Николай Лукашенко и Константин Кольцов. Атаки на ворота дружины Минской области продолжились. На пятой минуте матча сильнейшим броском с синей линии удвоил счет защитник Константин Дурнов, которому также помогли отличиться Николай Лукашенко и Константин Кольцов. Команды продолжили играть в активный хоккей, радующий болельщиков, но до перерыва результативных атак они не увидели.

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Во второй трети поединка давление на ворота дружины Минской области продолжилась, и третья шайба не заставила себя ждать. Ее автором стал Алексей Баранов, которому ассистировали Ярослав Чуприс и Алекандр Лукашенко. Прошло совсем немного времени, и с помощью Олега Антоненко и Павла Волчека отличился Михаил Грабовский. Хоккеисты Минской области прилагали значительные усилия для того, чтобы изменить ход встречи, однако оборона команды Президента действовала безошибочно, ловя соперников на ошибках в обороне. Во время одного из таких выпадов на 36-й минуте Олег Антоненко после паса Артема Антоненко вышел один на один с вратарем соперников и забросил пятую шайбу.

Перед началом третьего периода тренерский штаб команды Минской области пошел на замену вратаря. На площадку вышел Алексей Аникеенко. Гости заиграли уверенней и смогли забросить шайбу. На 43-й минуте отличился Андрей Ращинский. Впрочем, ледовая дружина главы государства ответила ударом на удар. На 44-й минуте гол на свой счет записал Николай Лукашенко. Не заставила себя ждать и седьмая шайба в ворота команды Минской области. Дубль с передачи Ярослава Чуприса оформил Олег Антоненко. Представители столичной области не оставляли попыток сократить разницу в счете. Чуть более чем за пять минут до конца встречи результативная атака удалась Александру Захаренко. Но практически сразу же Павел Волчек отправил восьмую шайбу в ворота соперников дружины Президента. Окончательный же счет матча установил менее чем за минуту до конца поединка Николай Лукашенко. Он в гонке бомбардиров набрал 14 баллов. (4 гола+10 результативных передач).

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Евгений Луцевич (Минская область) и Николай Лукашенко (команда Президента).

На первом этапе соревнований ледовая дружина главы государства одержала 6 побед в 6 проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице. Соперник команды Президента по финалу определился сегодня в Барановичах. Команда Брестской области обыграла соперников из Гродненской области со счетом 10:2 и вышла в решающую стадию соревнований. Финал состоится 3 апреля. Дружины Гродненской и Минской областей оспорят бронзовые медали.

Хоккейная команда Президента одиннадцать раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей. Организаторами XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.

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