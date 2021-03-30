Хоккеисты «Юности» вышли в финал Кубка Президента

Матч на «Чижовка-Арене» проходил с преимуществом хозяев льда, которые с первых минут матча дали понять о серьезности своих намерений. Атаки «Юности» достигли цели на шестой минуте матча. Шайбу в ворота Дмитрия Мильчакова отправил Евгений Оксентюк, которому помог отличиться Александр Китаров. Жлобинчане пробовали отыграться, но защита минчан действовала практически без ошибок. Отметим, что Евгений Оксентюк мог увеличить счет в пользу своей команды, но не реализовал буллит, а затем шайбу в его исполнении не засчитали судьи.