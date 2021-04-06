Хоккеисты «Юности» обыграли «Гомель» в третьем матче финальной серии Кубка Президента

В стартовые минуты матча команды играли на равных. Моменты были как у одних, так и у других ворот. Но «рыси» довольно быстро оказались в меньшинстве, и были за это наказаны на четвертой минуте игры. Евгений Ковыршин здорово сыграл на пятаке перед воротами и открыл счет. Гомельчане, пропустив, еще активней начали искать пути к воротам соперников. Моменты у них были, но реализация оставляла желать лучшего. Минчане отвечали на эти атаки своими весьма острыми выпадами.

Второй период начался для хозяев площадки обескураживающе. Ошибки защитников гомельчан привели к трем заброшенным шайбам в ворота Андрея Грищенко. Сначала Александр Когалев с передачи Александра Китарова удвоил преимущество минчан, а затем свое мастерство в завершающей стадии атак продемонстрировали Максим Рассейкин и Максим Парфеевец. В оставшееся время до второго перерыва у гомельчан были шансы сократить счет, однако шайба упорно не шла в ворота.