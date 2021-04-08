Вынос фаворита и рождение «Золушки». Как в Казахстане завершается хоккейный сезон
Фаворит чемпионата Казахстана по хоккею вылетел из
Фаворит чемпионата Казахстана по хоккею вылетел из
Клуб из
Александр Ханьжин с Владимиром Маркеловым за три минуты перевернули игру в пользу «Арлана» (1:2), и фаворит неожиданно стартовал с поражения. Это удивило еще и потому, что все четыре матча в регулярном чемпионате выиграло «Торпедо». Казалось бы во второй игре
А вот дальше была настоящая сказка. «Торпедо» забивало по
Потом перестрелял «Торпедо» (1:4). Очередь за «Сарыаркой»? Карагандинцы финишировали вторыми в гладком чемпионате, но разве это теперь имеет значение? Они выигрывали по ходу первого этапа, но хоккеисты «Арлана» показали, что умеют удивлять. Хватит ли у них фарта?
Финальная серия стартует 16 апреля.
Добавим, что решающая серия игр начнется в Караганде, а стартовые матчи будут сыграны 16 и 17 апреля. В Кокшетау встречи намечены на 20 и 21 число.