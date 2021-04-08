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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Вынос фаворита и рождение «Золушки». Как в Казахстане завершается хоккейный сезон

Фаворит чемпионата Казахстана по хоккею вылетел из плей-офф турнира — из борьбы «Торпедо» выбил клуб, который на первом этапе не выиграл у соперников ни одного матча. О самой загадочной дуэли в сезоне — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: pro.ligasy.kz

Клуб из Усть-Каменогорска прошел регулярный чемпионат с заметным превосходством, набрав 122 очка. 167 забитых голов не стали лучшим показателем в турнире, а вот оборона была сильнейшей в первенстве (всего 63 гола в 48 играх). Всего шесть поражений на первом этапе — практически недостижимый результат.

Почему-то ничего из этого не сработало в плей-офф. Стартовало «Торпедо» с 4:0 в дуэли с «Алматы» всего с одной близкой победой в овертайме. Примерно также должно было закончиться противостояние с «Арланом» из Кокшетау, но аутсайдер в паре удивил в первом же матче.

Александр Ханьжин с Владимиром Маркеловым за три минуты перевернули игру в пользу «Арлана» (1:2), и фаворит неожиданно стартовал с поражения. Это удивило еще и потому, что все четыре матча в регулярном чемпионате выиграло «Торпедо». Казалось бы во второй игре плей-офф все стало «правильно» — победа 2:1.

А вот дальше была настоящая сказка. «Торпедо» забивало по одному-два гола, но этого оказалось недостаточно для побед. «Машина» из Усть-Каменогорска дала сбой, а «Золушка» этим воспользовалась. В первом круге «Арлан», который был шестым сеянным, прошел «Бейбарыс» (2:4), а это третий номер турнира.

Потом перестрелял «Торпедо» (1:4). Очередь за «Сарыаркой»? Карагандинцы финишировали вторыми в гладком чемпионате, но разве это теперь имеет значение? Они выигрывали по ходу первого этапа, но хоккеисты «Арлана» показали, что умеют удивлять. Хватит ли у них фарта?

Финальная серия стартует 16 апреля.

Добавим, что решающая серия игр начнется в Караганде, а стартовые матчи будут сыграны 16 и 17 апреля. В Кокшетау встречи намечены на 20 и 21 число.

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