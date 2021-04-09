Хоккеист «Юности» Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром Кубка Президента сезона-2020/21

Нападающий минской команды догнал капитана «Гомеля» Германа Нестерова, набрав 4 (1+3) очка в финале, и возглавил топ из-за меньшего количества проведенных матчей. Оба завершили плей-офф с 16 (6+10) баллами. Также в топ-10 лучших бомбардиров плей-офф появились сразу три хоккеиста «Юности», которые до этой стадии располагались ниже, — Андрей Антонов, Михаил Стефанович и Максим Парфеевец.