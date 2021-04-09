Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
10.04
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
10.04
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
10.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.04
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
15
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
17
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
46
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
13
Все события
Фоторепортажи
Сборная России проиграла Словакии
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
13:10 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеист «Юности» Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром Кубка Президента сезона-2020/21

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард «Юности» Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром минувшего плей-офф чемпионата страны сезона-2020/21, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Наверх
Источник: ХК "Юность"

Нападающий минской команды догнал капитана «Гомеля» Германа Нестерова, набрав 4 (1+3) очка в финале, и возглавил топ из-за меньшего количества проведенных матчей. Оба завершили плей-офф с 16 (6+10) баллами. Также в топ-10 лучших бомбардиров плей-офф появились сразу три хоккеиста «Юности», которые до этой стадии располагались ниже, — Андрей Антонов, Михаил Стефанович и Максим Парфеевец.

Полная десятке лучших бомбардиров чемпионата страны выглядит следующим образом: Денис Мингалеев («Юность») — 16 (6+10) очков в 15 матчах, Герман Нестеров («Гомель») — 16 (6+10) очков в 16 матчах, Максим Рассейкин («Юность») — 13 (10+3) очков в 15 матчах, Алексей Михнов («Металлург») — 13 (8+5) очков в 13 матчах, Александр Скоренов («Гомель») — 13 (6+7) очков в 16 матчах, Андрей Антонов — 13 (4+9) очков в 15 матчах, Михаил Стефанович (оба — «Юность») — 12 (4+8) очков в 12 матчах, Александр Еронов («Металлург») — 12 (0+12) очков в 13 матчах, Максим Парфеевец («Юность») — 11 (5+6) очков в 15 матчах и Евгений Астанков («Металлург») — 11 (3+8) очков в 13 матчах.

 Гороскоп на май 2020
Пестрый галстук помог грабителю скрыться от полиции
Сборная России по биатлону останется без главного тренера
Transfermarkt назвал самого дорогого российского футболиста
«Мне понравилось»: Большунов вспомнил о скандале с Клебо на ЧМ
Форвард «Реала» признан игроком недели в Лиге чемпионов
Клуб РПЛ назначил главным тренером 37-летнего специалиста из ФНЛ
Джиган назвал сумму за бой с Александром Емельяненко
«Деньги она любит, а не Россию»: Баюл жестко ответила Тарасовой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь