Хоккеист «Юности» Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром Кубка Президента сезона-2020/21
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард «Юности» Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром минувшего
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард «Юности» Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром минувшего
Нападающий минской команды догнал капитана «Гомеля» Германа Нестерова, набрав 4 (1+3) очка в финале, и возглавил топ
Полная десятке лучших бомбардиров чемпионата страны выглядит следующим образом: Денис Мингалеев («Юность») — 16 (6+10) очков в 15 матчах, Герман Нестеров («Гомель») — 16 (6+10) очков в 16 матчах, Максим Рассейкин («Юность») — 13 (10+3) очков в 15 матчах, Алексей Михнов («Металлург») — 13 (8+5) очков в 13 матчах, Александр Скоренов («Гомель») — 13 (6+7) очков в 16 матчах, Андрей Антонов — 13 (4+9) очков в 15 матчах, Михаил Стефанович (оба — «Юность») — 12 (4+8) очков в 12 матчах, Александр Еронов («Металлург») — 12 (0+12) очков в 13 матчах, Максим Парфеевец («Юность») — 11 (5+6) очков в 15 матчах и Евгений Астанков («Металлург») — 11 (3+8) очков в 13 матчах.