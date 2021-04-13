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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские хоккеисты дважды сыграют с белорусами в рамках Еврочелленджа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сборная России сыграет два матча с командой Белоруссии в рамках Еврочелленджа, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

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Источник: РИА "Новости"

Встречи пройдут 23 и 24 апреля в Москве на арене в Петровском парке.

Матчи Еврочелленджа являются подготовительным этапом к чемпионату мира, который в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.

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