Российские хоккеисты дважды сыграют с белорусами в рамках Еврочелленджа
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сборная России сыграет два матча с командой Белоруссии в рамках Еврочелленджа, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сборная России сыграет два матча с командой Белоруссии в рамках Еврочелленджа, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Встречи пройдут 23 и 24 апреля в Москве на арене в Петровском парке.
Матчи Еврочелленджа являются подготовительным этапом к чемпионату мира, который в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.