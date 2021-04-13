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20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны даты матчей сборной России с Беларусью

23 и 24 апреля сборная России сыграет два матча со сборной Беларуси в рамках Еврочелленджа, сообщается на официальном сайте ФХР.

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Источник: РИА "Новости"

Встречи пройдут в Москве на ВТБ Арене в Петровском парке. Матч 23 апреля начнётся в 18:00, 24 апреля — в 14:00.

Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Встречи Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

Кроме того, сборная России должна провести ещё две товарищеские встречи. Обе будут сыграны с командой Швейцарии.

Чемпионат мира состоится в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13—16 мая.

Напомним, стартовый матч на ЧМ-2021 российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Начало запланировано на 17:15 мск.

Следующая встреча россиян со сборной Великобритании пройдёт на следующий день, 22 мая. Старт также запланирован на 17:15 мск.

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