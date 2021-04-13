Стали известны даты матчей сборной России с Беларусью

Встречи пройдут в Москве на ВТБ Арене в Петровском парке. Матч 23 апреля начнётся в 18:00, 24 апреля — в 14:00.



Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Встречи Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

Кроме того, сборная России должна провести ещё две товарищеские встречи. Обе будут сыграны с командой Швейцарии.