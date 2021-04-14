Лунтовский рассказал об организации матчей сборной России по хоккею на «ВТБ-Арене»

23 и 24 апреля на «ВТБ-Арене» пройдут два матча Евровызова между сборными России и Белоруссии.

«Впервые матчи сборной России по хоккею пройдут на “ВТБ-Арене”. Это большая ответственность для наших сотрудников, но и отличный шанс продемонстрировать весь спектр возможностей и насыщенную инфраструктуру комплекса. Ждем на трибунах “ВТБ-Арены” яркую поддержку, которая вдохновит сборную и на дальнейшие победы на чемпионате мира в Латвии», — сказал Лунтовский.

24 апреля «Динамо» в рамках чемпионата России по футболу на «ВТБ-Арене» примет «Химки», встреча начнется в 19:00 мск. Матч между хоккейными сборными России и Белоруссии стартует в 14:00. «Игры Еврочелленджа состоятся 23—24 апреля , и во второй день проведения турнир совпадает с матчем ФК “Динамо”. Мы не видим в этом никаких трудностей, так как уже неоднократно организовывали два мероприятия с разницей всего в несколько часов», — отметил Лунтовский.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.