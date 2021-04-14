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14:31 (мск), источник: ТАСС

Лунтовский рассказал об организации матчей сборной России по хоккею на «ВТБ-Арене»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Проведение матчей сборной России по хоккею на «ВТБ-Арене» даст отличный шанс продемонстрировать весь спектр возможностей и насыщенную инфраструктуру комплекса. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский.

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23 и 24 апреля на «ВТБ-Арене» пройдут два матча Евровызова между сборными России и Белоруссии.

«Впервые матчи сборной России по хоккею пройдут на “ВТБ-Арене”. Это большая ответственность для наших сотрудников, но и отличный шанс продемонстрировать весь спектр возможностей и насыщенную инфраструктуру комплекса. Ждем на трибунах “ВТБ-Арены” яркую поддержку, которая вдохновит сборную и на дальнейшие победы на чемпионате мира в Латвии», — сказал Лунтовский.

24 апреля «Динамо» в рамках чемпионата России по футболу на «ВТБ-Арене» примет «Химки», встреча начнется в 19:00 мск. Матч между хоккейными сборными России и Белоруссии стартует в 14:00. «Игры Еврочелленджа состоятся 23—24 апреля, и во второй день проведения турнир совпадает с матчем ФК “Динамо”. Мы не видим в этом никаких трудностей, так как уже неоднократно организовывали два мероприятия с разницей всего в несколько часов», — отметил Лунтовский.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Евровызов — ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

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