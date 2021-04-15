Назван состав сборной России на матчи в рамках подготовки к ЧМ по хоккею

Встречи сборных России и Белоруссии пройдут 23 и 24 апреля в Москве на арене в Петровском парке.
Состав российской команды на данные матчи выглядит следующим образом:
вратари: Иван Бочаров («Динамо», Москва), Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург), Иван Федотов («Трактор», Челябинск);.
защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все — СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба — «Витязь», Московская область), Андрей Сергеев («Динамо», Москва), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив», Ярославль), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба — «Металлург», Магнитогорск);.
нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все — СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба — «Витязь»), Вадим Шипачев («Динамо», Москва), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все — «Локомотив»).
Главным тренером сборной России является Валерий Брагин из СКА, главой штаба сборной — первый вице-президент ФХР, вице-президент, глава штаба СКА Роман Ротенберг. В тренерский штаб команды вошли: тренеры — Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по развитию игроков Дэниэл Бохнер, тренер-методист Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке — Александр Трошин, Юрий Жданов и Артем Нехороших (все — СКА).
Матчи Еврочелленджа являются подготовительным этапом к чемпионату мира, который в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.