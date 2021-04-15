Хоккеисты сборной Беларуси отправились на спарринги в Будапешт

Тренерский штаб сделал ставку на двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих. Сделать ростер более широким помешали травмы хоккеистов. В Будапешт отправились следующие игроки:

вратари — Алексей Колосов («Динамо-Минск», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ);.

защитники — Андрей Антонов («Юность»), Олег Евенко («Трактор», КХЛ), Дмитрий Знахаренко, Илья Соловьев, Степан Фальковский (все — «Динамо-Минск»), Дмитрий Коробов («Салават Юлаев», КХЛ);.

Команда Беларусь

нападающие — Андрей Белевич («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Артем Демков, Игорь Мартынов, Франсис Паре, Илья Усов (все — «Динамо-Минск»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Евгений Оксентюк, Михаил Стефанович (все — «Юность»), Артем Жук («СКА-1946», МХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Данила Карабань («Шахтер»).

В Минске под присмотром специалиста по ОФП Алексея Селиверстова и тренера вратарей Дмитрия Карпикова останется группа из девяти хоккеистов, которые продолжат занятия по индивидуальной программе. Это вратари Иван Кульбаков и Дэнни Тэйлор, защитники Владислав Еременко, Вадим Щечин, Евгений Лисовец, Илья Шинкевич, а также форварды Виталий Пинчук, Александр Когалев и Андрей Костицын.