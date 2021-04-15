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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси отправились на спарринги в Будапешт

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею сегодня провела запланированную тренировку, а после обеда отправилась в Венгрию, где в ближайшие два дня сыграет первые спарринги в качестве подготовки к чемпионату мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сделал ставку на двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих. Сделать ростер более широким помешали травмы хоккеистов. В Будапешт отправились следующие игроки:

вратари — Алексей Колосов («Динамо-Минск», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ);.

защитники — Андрей Антонов («Юность»), Олег Евенко («Трактор», КХЛ), Дмитрий Знахаренко, Илья Соловьев, Степан Фальковский (все — «Динамо-Минск»), Дмитрий Коробов («Салават Юлаев», КХЛ);.

Команда
Беларусь

нападающие — Андрей Белевич («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Артем Демков, Игорь Мартынов, Франсис Паре, Илья Усов (все — «Динамо-Минск»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Евгений Оксентюк, Михаил Стефанович (все — «Юность»), Артем Жук («СКА-1946», МХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Данила Карабань («Шахтер»).

В Минске под присмотром специалиста по ОФП Алексея Селиверстова и тренера вратарей Дмитрия Карпикова останется группа из девяти хоккеистов, которые продолжат занятия по индивидуальной программе. Это вратари Иван Кульбаков и Дэнни Тэйлор, защитники Владислав Еременко, Вадим Щечин, Евгений Лисовец, Илья Шинкевич, а также форварды Виталий Пинчук, Александр Когалев и Андрей Костицын.

16 апреля белорусской сборной предстоит встреча с соперниками из Австрии (начало матча в 18.00 по белорусскому времени), а на следующий день с венгерской сборной (начало в 17.00 по белорусскому времени).

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