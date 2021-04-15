Российские хоккеисты сыграют с Швейцарией в рамках подготовки к ЧМ
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России 30 апреля и 1 мая проведет выездные матчи Еврочелленджа против команды Швейцарии, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России 30 апреля и 1 мая проведет выездные матчи Еврочелленджа против команды Швейцарии, сообщили РИА Новости в
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В четверг был объявлен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Белоруссии, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля.
Заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, после четырех игр Еврочелленджа, для сборной России станет чешский этап Евротура (