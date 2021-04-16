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21:43 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев в товарищеской встрече

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев в товарищеской встрече, которая завершилась в Будапеште со счетом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

В первом периоде белорусская дружина играла в активный хоккей, атаковала большими силами и дважды смогла реализовать свое преимущество. Уже на первой минуте счет открыл Михаил Стефанович, которому ассистировали Евгений Оксентюк и Сергей Дрозд. Второе взятие ворот в исполнении хоккеиста «Юности» состоялось за три минуты до конца стартового периода. Михаил откликнулся на передачу Олега Евенко.

Австрийцы искали свое счастье в контратаках, однако нападающие альпийской дружины свои немногочисленные шансы у ворот Константина Шостака не использовали. В том числе и при игре в большинстве после удаления Артема Демкова.

Второй период начался с броска по воротам Константина Шостака, но затем белорусы заперли соперников в их зоне. После одной из атак Степан Фальковский мощным броском заставил капитулировать голкипера Феликса Нуссбахера третий раз в матче. Но на этом неприятности для австрийцев не закончились.

Четвертый раз на 32-й минуте матча заставил капитулировать вратаря австрийцев Станислав Лопачук, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперников, который после этого отправился на скамейку запасных. Австрийцы, в воротах которых занял место Себастьян Вранешиц, ответили острой атакой. Шайба потрясла каркас ворот Константина Шостака. Команда Михаила Захарова была не столь расточительна, и пятую шайбу в ворота соперников забросил Илья Соловьев.

В третьем периоде австрийцы распечатали ворота белорусов. На 46-й минуте броском от синей линии был точен Штефан Гаффаль. Пропущенный гол не сказался на боевом настрое белорусов, которые продолжили осаду ворот соперников. Но, несмотря на их старания, счет до финальной сирены так и не изменился.

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