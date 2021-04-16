Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев в товарищеской встрече

В первом периоде белорусская дружина играла в активный хоккей, атаковала большими силами и дважды смогла реализовать свое преимущество. Уже на первой минуте счет открыл Михаил Стефанович, которому ассистировали Евгений Оксентюк и Сергей Дрозд. Второе взятие ворот в исполнении хоккеиста «Юности» состоялось за три минуты до конца стартового периода. Михаил откликнулся на передачу Олега Евенко.

Австрийцы искали свое счастье в контратаках, однако нападающие альпийской дружины свои немногочисленные шансы у ворот Константина Шостака не использовали. В том числе и при игре в большинстве после удаления Артема Демкова.

Второй период начался с броска по воротам Константина Шостака, но затем белорусы заперли соперников в их зоне. После одной из атак Степан Фальковский мощным броском заставил капитулировать голкипера Феликса Нуссбахера третий раз в матче. Но на этом неприятности для австрийцев не закончились.

Четвертый раз на 32-й минуте матча заставил капитулировать вратаря австрийцев Станислав Лопачук, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперников, который после этого отправился на скамейку запасных. Австрийцы, в воротах которых занял место Себастьян Вранешиц, ответили острой атакой. Шайба потрясла каркас ворот Константина Шостака. Команда Михаила Захарова была не столь расточительна, и пятую шайбу в ворота соперников забросил Илья Соловьев.