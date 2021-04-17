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17 апреля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси победили венгров в товарищеской встрече

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили венгров в товарищеской встрече со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Матч проходил с преимуществом сборной Беларуси, которая старалась играть в быстрый комбинационный хоккей, при этом гораздо чаще соперников бросая по воротам. Венгры отвечали острыми контратаками и доставляли немало проблем защитникам и вратарю белорусов. В первом периоде команды обменялись взятиями ворот. На гол Артема Демкова венгры ответили шайбой Скота Маколея.

Во втором периоде несмотря на старания хоккеистов двух команд счет не изменился, а после второго перерыва команды еще трижды праздновали взятия ворот. На гол Бенце Сираньи, который вывел венгерскую дружину вперед белорусы в концовке периода дважды забросили в большинстве. Михаил Стефанович сравнял счет, а Андрей Белевич стал автором победной шайбы и установил окончательный счет матча.

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