Хоккеисты сборной Беларуси победили венгров в товарищеской встрече

Матч проходил с преимуществом сборной Беларуси, которая старалась играть в быстрый комбинационный хоккей, при этом гораздо чаще соперников бросая по воротам. Венгры отвечали острыми контратаками и доставляли немало проблем защитникам и вратарю белорусов. В первом периоде команды обменялись взятиями ворот. На гол Артема Демкова венгры ответили шайбой Скота Маколея.

Во втором периоде несмотря на старания хоккеистов двух команд счет не изменился, а после второго перерыва команды еще трижды праздновали взятия ворот. На гол Бенце Сираньи, который вывел венгерскую дружину вперед белорусы в концовке периода дважды забросили в большинстве. Михаил Стефанович сравнял счет, а Андрей Белевич стал автором победной шайбы и установил окончательный счет матча.