Этап Еврохоккейтура в Чехии пройдет в формате «пузыря»

Соревнования состоятся в Праге с 12 по 15 мая. Ранее также в формате «пузыря» прошли три предыдущих этапа Евротура.

«Да, на турнире будет организован “пузырь”, как и на предыдущих этапах Евротура в этом сезоне», — сказал Урбан.

Также он отметил, что турнир пройдет без зрителей. В таком же формате проходил этап в Швеции. На этапах в России и Финляндии зрители были допущены только на матчи команд-хозяек.