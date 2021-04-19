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14:40 (мск), источник: ТАСС

Этап Еврохоккейтура в Чехии пройдет в формате «пузыря»

ТАСС, 19 апреля. Участники четвертого этапа Евротура в Чехии будет жить в «пузыре». Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Мартин Урбан.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования состоятся в Праге с 12 по 15 мая. Ранее также в формате «пузыря» прошли три предыдущих этапа Евротура.

«Да, на турнире будет организован “пузырь”, как и на предыдущих этапах Евротура в этом сезоне», — сказал Урбан.

Также он отметил, что турнир пройдет без зрителей. В таком же формате проходил этап в Швеции. На этапах в России и Финляндии зрители были допущены только на матчи команд-хозяек.

В таблице Евротура лидирует досрочно выигравшая турнир сборная России, в активе которой 24 очка после девяти матчей. Далее идут команды Чехии и Швеции (по 11 очков), на последней строчке располагается сборная Финляндии (8). Российская сборная стала победителем всех трех предыдущих этапов.

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