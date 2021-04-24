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17:04 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче Евровызова

ТАСС, 24 апреля. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки ближайшего резерва национальной команды) со счетом 2:0 победила команду Белоруссии в матче Евровызова. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (19-я минута) и Павел Красковский (31). Морозов реализовал численное преимущество, а Красковский забросил, когда россияне находились в меньшинстве. Ворота российской команды защищал Иван Бочаров.

В пятницу национальная сборная России переиграла команду Белоруссии со счетом 6:3. Семь игроков российской сборной принимали участие в обоих матчах. Это Красковский, Морозов, Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Николай Коваленко, Илья Сафонов и Владислав Цицюра. Бочаров в первом матче был запасным вратарем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оба матча являлись этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборные России и Белоруссии на мировом первенстве попали в группу А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).

С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура Чешских играх.

Евровызов — ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

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