Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче Евровызова

Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (19-я минута) и Павел Красковский (31). Морозов реализовал численное преимущество, а Красковский забросил, когда россияне находились в меньшинстве. Ворота российской команды защищал Иван Бочаров.

В пятницу национальная сборная России переиграла команду Белоруссии со счетом 6:3. Семь игроков российской сборной принимали участие в обоих матчах. Это Красковский, Морозов, Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Николай Коваленко, Илья Сафонов и Владислав Цицюра. Бочаров в первом матче был запасным вратарем.

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Оба матча являлись этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборные России и Белоруссии на мировом первенстве попали в группу А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).

С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура Чешских играх.