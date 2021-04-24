Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче Евровызова

Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (19-я минута) и Павел Красковский (31). Морозов реализовал численное преимущество, а Красковский забросил, когда россияне находились в меньшинстве. Ворота российской команды защищал Иван Бочаров.
В пятницу национальная сборная России переиграла команду Белоруссии со счетом 6:3. Семь игроков российской сборной принимали участие в обоих матчах. Это Красковский, Морозов, Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Николай Коваленко, Илья Сафонов и Владислав Цицюра. Бочаров в первом матче был запасным вратарем.
Оба матча являлись этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборные России и Белоруссии на мировом первенстве попали в группу А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).
С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура Чешских играх.
Евровызов — ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.