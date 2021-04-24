Брагин заявил, что доволен результатом обоих матчей российских хоккеистов против белорусов

В пятницу национальная сборная России переиграла команду Белоруссии со счетом 6:3. В субботнем матче олимпийская сборная России (игроки ближайшего резерва национальной команды) со счетом 2:0 победила белорусов.

«Мы просмотрели всех кандидатов [в сборную на чемпионат мира], сегодня играла другая команда, так что мы увидели все, что хотели, — сказал Брагин. — Довольны результатом, сегодня хорошо сыграл вратарь, в обороне тоже неплохо показали себя, были моменты в атаке, надо было больше забивать. В целом удовлетворены результатами этих двух игр».

«Это был первый этап [подготовки], дальше нас ждут две игры в Швейцарии. До чемпионата мира еще далеко, поэтому рано делать выводы, — отметил он. — Вчера играли одни, сегодня другие. Сейчас мы все проанализируем, сделаем выводы и будем смотреть, кто дальше пойдет с нами».

Оба матча являлись этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборные России и Белоруссии на мировом первенстве попали в группу А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).