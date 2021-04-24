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17:12 (мск), источник: ТАСС

Брагин заявил, что доволен результатом обоих матчей российских хоккеистов против белорусов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею остался доволен результатом обеих встреч с командой Белоруссии в рамках Евровызова, которые прошли в Москве 23 и 24 апреля. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу национальная сборная России переиграла команду Белоруссии со счетом 6:3. В субботнем матче олимпийская сборная России (игроки ближайшего резерва национальной команды) со счетом 2:0 победила белорусов.

«Мы просмотрели всех кандидатов [в сборную на чемпионат мира], сегодня играла другая команда, так что мы увидели все, что хотели, — сказал Брагин. — Довольны результатом, сегодня хорошо сыграл вратарь, в обороне тоже неплохо показали себя, были моменты в атаке, надо было больше забивать. В целом удовлетворены результатами этих двух игр».

«Это был первый этап [подготовки], дальше нас ждут две игры в Швейцарии. До чемпионата мира еще далеко, поэтому рано делать выводы, — отметил он. — Вчера играли одни, сегодня другие. Сейчас мы все проанализируем, сделаем выводы и будем смотреть, кто дальше пойдет с нами».

Оба матча являлись этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборные России и Белоруссии на мировом первенстве попали в группу А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).

Евровызов — ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

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