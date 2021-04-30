Яромир Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время

Ягру 49 лет, в сезоне-2020/21 он набрал 22 очка (4 гола + 18 передач) в 35 матчах за «Кладно» в регулярном чемпионате и плей-офф. По итогам сезона «Кладно» вышел в высшую лигу чемпионата Чехии.

«Я играю до сих пор, потому что чувствую ответственность перед клубом, это главная причина, — сказал Ягр. — Не будь этого, я не носился бы по льду, потому что мне стыдно за себя. Честно, я понимаю, что должен играть намного лучше, и я хочу играть намного лучше, чтобы помочь команде. Одно я знаю точно — я сделаю все, чтобы помочь моему клубу».

Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и третье — по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги.

В составе «Питтсбурга» Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В НХЛ он также выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского «Авангарда» Ягр, начавший свою карьеру в «Кладно» в 1988 году, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.