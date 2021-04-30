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21:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по хоккею уступила Швейцарии в матче Еврочелленджа

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Хоккеисты сборной России проиграли команде Швейцарии в матче Еврочелленджа.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Биле завершилась победой швейцарцев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Единственную шайбу в составе сборной России забросил на 29-й минуте Евгений Тимкин.

Следующий матч в рамках Еврочелленджа команды проведут в Биле 1 мая.

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